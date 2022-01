Présidentielle : Comment les militants écologistes quimpérois font vivre la campagne de Yannick Jadot

Des branchements, de la débrouille et quelques tests plus tard, Laurent termine d'installer l'écran qui permettra de suivre la présentation du discours de Yannick Jadot. Le candidat est à Lyon, mais son discours est retransmis en direct sur plusieurs plateforme comme Youtube et Twitch, le site de diffusion en direct.

Miser sur une multitude de réunions publiques

Loin de la foule des meeting, ils sont une dizaine à Quimper à suivre ce moment lors d'un "café des possibles", et Laurent ne regrette pas. "C'est sympa, on est avec des amis, une bière à la main", rigole-t-il. S'il y a un peu de la nostalgie des grands meetings, "c'est très bien comme ça". "On peut pas se déplacer partout en France et puis avec la pandémie, c'est mieux", résume-t-il. "Et puis, on a l'impression de faire partie d'un grand meeting avec toute la France !" La présentation du programme depuis Lyon est accessible par n'importe qui, sur différentes plateformes.

Claude vient de s'assoir, et elle apprécie ce côté plus intimiste. "C'est plus conviviale, on peut discuter. On a l'impression de faire partie de quelque chose." Elle a eu vent du rendez-vous sur Internet, sur le site du candidat. "C'est très bien fait. On indique notre ville et ça nous sort les rendez-vous proches de chez nous."

Présence en ligne renforcée

Etre présent efficacement en ligne, indispensable en 2022. Et ça passe par exemple par une application. "Ca permet d'envoyer les tracts par mail aux gens qui le souhaitent", explique Denis Cousin, membre du comité Campagne Jadot 2022 Cornouaille. Il y a également des questionnaires. "Ca nous permet aussi de voir les endroits que l'on doit privilégier pour le tractage par exemple."

Nécessaire aussi d'être présent sur la plateforme de diffusion en direct Twitch, très priser par les jeunes électeurs. Pour Nolwenn Henri, conseillère municipale EELV à Quimper, ce n'est "pas que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique, c'est qu'il n'y a pas de plateforme adaptée pour les intéresser". "Instagram, Twitter, c'est bien mais c'est pas suffisant pour accrocher les jeunes, leur explique. Twitch c'est une plateforme parfaite pour ça." Yannick Jadot a d'ailleurs ouvert sa propre chaîne sur la plateforme le 17 janvier dernier.

Le numérique c'est aussi un moyen d'aller chercher les jeunes abstentionnistes et ceux qui n'osent pas militer "en vrai", explique Doriane Le Treust, l'une des responsable du comité de soutien.

Mais miser sur le numérique, cela ne veut pas dire arrêter les vieilles recettes. Tracts sur les marchés, distribution dans les boites aux lettres, réunions publiques, collage d'affiche et démarchage téléphonique sont toujours à l'ordre de jour. Le comité de soutien compte également sur les effets d'une campagne commencée tôt, avec une primaire en septembre dernier.