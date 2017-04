Présidentielle : comment votent l'Indre et le Cher depuis 2002 ?

J-2 avant le premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche 23 avril. Avant d'aller voter, France Bleu Berry remonte le temps et s'intéresse aux trois derniers scrutins, 2002, 2007 et 2012, dans l'Indre et le Cher.

On ne sait pas combien d'électeurs se déplaceront dimanche au 1er tour de la Présidentielle et pour qui ils voteront. La participation est à ce jour encore incertaine. Mais l'élection présidentielle reste celle qui mobilise le plus. Depuis 2002, les deux départements berrichons ont voté au deuxième tour à l'image du pays. Ce qui ressort des derniers scrutins, c'est la montée du Front national avec plus de 19% des suffrages exprimés pour Marine Le Pen il y a cinq ans. En 2012, comme au niveau national, François Hollande était arrivé en tête dans l'Indre et le Cher, devant Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen.

Le vote depuis 2002 dans l'Indre ▼

Le vote depuis 2002 dans le Cher ▼