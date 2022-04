Présidentielle : dans la commune où on vote le plus de Dordogne, "on se tire la bourre pour voter le premier"

En Dordogne, la participation aux élections présidentielles a toujours été supérieure à la moyenne nationale. Elle atteint même des records dans certaines communes. A Saint-Victor, 220 habitants, c'est une habitude d'avoir une abstention très faible. Elle était de seulement 6 % en 2017.