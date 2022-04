Présidentielle dans les Landes : "Une rouste historique" du LR pour Arnaud Tauzin, secrétaire départemental

Pour le maire de Saint-Sever, Arnaud Tauzin, c'est une réelle claque. La candidate LR Valérie Pécresse obtiendrait 4,8% au premier tour, selon une estimation Ipsos-Sopra Steria. Le maire de Saint-Sever assure que le parti s'est effondré et regrette le choix de la candidate pour le second tour.

Ce premier tour est marqué par la déroute des partis traditionnels de la droite et de la gauche avec des résultats historiquement bas. La candidate LR Valérie Pécresse connaît une dégringolade et se retrouve autour de la barre des 5%, seuil de remboursement des frais de campagne. Pour l'heure, selon une estimation Ipsos-Sopra Steria, elle obtiendrait 4,8% des voix. Il y a cinq ans, François Fillon avait atteint 20% au niveau national, et près de 17.13% dans les Landes. Pour le secrétaire départemental LR du département, Arnaud Tauzin, maire de Saint-Sever (Landes), c'est une énorme déception.

On s'est effondré et nous, LR, il faut faire profil bas.

"C'est un résultat qui est très faible, souffle Arnaud Tauzin, on était pourtant crédité à 20 % au mois de décembre, et encore entre 15 et 16 au mois de février. On s'est effondré et nous, LR, il faut faire profil bas." Le maire de Saint-Sever l'assure : "Les électeurs se sont détournés de nous. Il faut tirer les enseignements de nos défaites successives de 2012, 2017, et 2022. La méthode qui est la nôtre depuis des années ne nous permet pas de retrouver notre électorat. On est un peu sous le choc de ce résultat qui est très dur."

Arnaud Tauzin, maire de Saint-Sever, secrétaire départemental LR dans les Landes © Radio France - Valérie Mosnier

Lorsqu'on fait 5% des voix, je pense qu'il est surtout urgent de se taire

Alors que la candidate Valérie Pécresse a aussitôt annoncé qu'elle voterait "en conscience" pour Emmanuel Macron au deuxième tour, le maire de Saint-Sever, Arnaud Tauzin, refuse de donner des consignes de vote : "Lorsqu'on fait 5% des voix, je pense qu'il est surtout urgent de se taire. Il faut faire confiance à l'intelligence des gens et à la démocratie. Chacun est libre de voter pour qui il veut. Moi, je n'ai aucune consigne à donner. Ça me semble être de la politique désuète. Un soir où on prend une rouste historique, on est pas là pour donner des leçons et des consignes de vote."