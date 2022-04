Présidentielle : découvrez les résultats du 1er tour dans le Nord, le Pas-de-Calais et votre commune

Les électeurs et les électrices sont appelés à voter ce dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour de l'élection présidentielle. Découvrez les résultats dans votre commune, dans le Nord, le Pas-de-Calais et les Hauts-de-France.

Qui sera le futur président ou la future présidente de la République ? Le premier tour de l'élection présidentielle a lieu ce dimanche 10 avril 2022 en France. Les électeurs et les électrices sont appelés à voter en choisissant parmi les 12 candidats et candidates en lice.

Il faudra attendre 20h pour connaitre les premiers résultats à l'échelle d'une commune, d'un département, d'une région et bien sûr au niveau national. Les deux candidats et candidates qui auront obtenu le plus de suffrages seront qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle.

► Suivez en direct les résultats du premier tour en France

Découvrez les résultats dans votre commune

A partir de 20h et tout au long de la soirée, vous pourrez découvrir les résultats, au fur et à mesure qu'ils sont publiés par le ministère de l'intérieur. Il suffit de taper le nom de votre commune dans ce module pour connaitre les scores réalisés par les candidats.

Découvrez les résultats du 1er tour dans le Nord

On connaitra dans la soirée les résultats du premier tour de l'élection présidentielle dans le département du Nord. Dès qu'ils seront validés par le ministère de l'intérieur, ils s'afficheront ci-dessous.

Lors de l'élection présidentielle de 2017, c'est Marine Le Pen, candidate du Front national, qui était arrivée en tête du 1er tour avec 28,22% des voix, devant Jean Luc Mélenchon, le candidat de la France Insoumise (21,28%) et Emmanuel Macron, le candidat En Marche (19,85%). La participation avait atteint 76,89%.

Découvrez les résultats du 1er tour dans le Pas-de-Calais

On connaitra dans la soirée les résultats du premier tour de l'élection présidentielle dans le département du Pas-de-Calais. Dès qu'ils seront validés par le ministère de l'intérieur, ils s'afficheront ci-dessous.

En 2017, le Pas-de-Calais avait placé largement en tête la candidate du Front national. Marine Le Pen avait totalisé 34,35% des voix, devant Jean Luc Mélenchon (19,13%) et Emmanuel Macron, le président de la République sortant (18,45%). La participation avait atteint 78,52%.

Découvrez les résultats dans les Hauts-de-France

On connaitra dans la soirée les résultats du premier tour de l'élection présidentielle dans les Hauts-de-France. Dès qu'ils seront validés par le ministère de l'intérieur, ils s'afficheront ci-dessous.

A l'échelle régionale, lors du premier tour de l'élection de 2017, on retrouve le même tiercé. Marine Le Pen était arrivée en tête avec 31,04% des suffrages, devant le candidat de la France Insoumise Jean Luc Mélenchon (19,59%) et Emmanuel Macron, le candidat En Marche (19,5%). Les électeurs s'étaient mobilisés puisque la participation avait atteint 78,19% .