Présidentielle - Déplacements, meetings, débat : retrouvez les grands rendez-vous de l'entre-deux-tours

Deux semaines pour convaincre. La campagne de l'entre-deux-tours démarre dès ce lundi pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen, les deux candidats sont au coude à coude pour le second tour. Voici le calendrier de leurs meetings et déplacements.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen vont sillonner la France avant le second tour.

Les deux candidats en lice pour le second tour à la présidentielle sont de retour sur le terrain dès ce lundi pour tenter de convaincre. Marine Le Pen et Emmanuel Macron vont enchaîner les meetings et déplacements jusqu'au 24 avril prochain, date du vote. Tour d'horizon des grands rendez-vous.

Emmanuel Macron dans le Nord et à Marseille

Pour son premier déplacement de l'entre-deux-tours, le candidat-président a choisi le Nord et le Pas-de-Calais. Une visite sur les terres de Marine Le Pen, qui a obtenu 41,67% des voix à Denain, première commune visitée par Emmanuel Macron. Il sera ensuite mardi dans le Grand-Est, pour des rassemblements publics à Mulhouse et à Strasbourg, deux villes où Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête ce dimanche.

Emmanuel Macron clôturera sa semaine par un grand meeting annoncé samedi à Marseille.

Marine Le Pen dans l'Yonne et à Avignon

De son côté Marine Le Pen a annoncé un déplacement surprise dans l'Yonne à Thorigny-sur-Oreuse lundi en fin d'après-midi avec comme thématique "pouvoir d'achat et inflation, conséquences sur les agriculteurs". Elle doit y rencontrer un agriculteur céréalier de Thorigny-sur-Oreuse. Elle ira ensuite ce jeudi à Avignon pour l'un de ses meetings de l'entre-deux-tours.

Avant cela, la candidate RN tiendra mardi une conférence de presse sur la "démocratie" et l'"exercice du pouvoir". Avant d'être l'invitée du 20h00 sur TF1.

Le débat Macron - Le Pen mercredi 20 avril

Comme en 2017, Marine Le Pen et Emmanuel Macron se retrouveront lors d'un débat télévisé avant le second tour le 24 avril. Ce sera le mercredi 20 avril, à partir de 21 heures et diffusé en direct sur TF1, France 2, BFMTV, Franceinfo, LCI et CNEWS.

La campagne pour l'entre-deux-tours se clôture officiellement vendredi 22 avril à 20 heures. Dimanche 24 avril, les bureaux de vote ouvriront à 8 heures en métropole et en Corse.