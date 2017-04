Présidentielle : des retraitées mayennaises jouent les analystes politiques !

France Bleu Mayenne poursuit sa série de reportages pour tenter de savoir comment les mayennais perçoivent cette campagne. Aujourd'hui, direction la maison de retraite de Renazé pour donner la parole à un groupe de retraitées... Cinq dames qui ont la langue bien pendue !

Elles ont entre 80 et 90 ans et sont très attentives à la campagne et aux débats qui l'entourent, comme Geneniève : "Moi, je suis ça de près : j'écoute les informations à la télé le midi et le soir."

Jeanine est un peu plus sceptique : "Je regarde comme tout le monde, mais moi je dis que la politique, c'est qu'un truc de mensonges ! Parce qu'ils ont tous de belles paroles, mais une fois qu'ils sont élus, qu'est-ce qu'ils font ? Pas grand chose pour nous !"

Geneviève qui s'intéresse à la politique depuis toujours a l'impression que la campagne a tourné au pugilat ces derniers temps : "Non seulement, ils se crêpent le chignon d'un parti à l'autre, mais maintenant, à l'intérieur des partis. Il n'arrêtent pas de se bouffer la rate !"

En revanche, pas de bagarre entre nos retraitées, même quand il s'agit de parler politique, selon Marie-Ange : "On est pas du même goût, mais bien sûr qu'on s'entend. Ce serait malheureux qu'on ne s'entende pas !"

Berangère écoute la conversation, sans trop participer : "Ça ne me dit plus rien. Pour qui voter ? La poli que et moi, on n'est pas mariées, c'est terminé : le divorce a été prononcé il y a bien longtemps !" Bérangère n'ira donc pas voter dimanche. Geneviève "ne la juge pas", mais la fringante octogénaire s'inquiète de l'abstention qui pourrait entourer cette élection : "Moi, il y en a une qui me fait peur et l'abstention risque de la faire passer. Mon mari a été déporté, alors je peux vous dire que le "détail historique", il est coincé là", dit-elle en montrant sa gorge.

Geneviève, fringante octogénaire aux idées bien arrêtées ! © Radio France - Claudia Calmel

La discussion continue et l'affaire Fillon arrive sur le tapis. Geneviève est partagée sur le sujet : "Bon, que sa femme est travaillé pour lui, ça ne ne chose pas. Mais c'est les payes qu'elle a touchées ! Quand on voit que certains se tuent au travail et ne gagnent même pas un SMIC..."

Des affaires qui font ressurgir des souvenirs de la mémoire de Geneviève : "De Gaulle, quand il invitait sa famille à l'Elysée, il payait avec ses deniers personnels ! Mais ça, ça n'existe plus. Maintenant, c'est nous qui payons !"

En 2012 au second tour, le taux de participation des 60 ans et plus a atteint 87% : c'est 7 points de plus que dans l'ensemble de l'électorat.