Présidentielle : Emmanuel Macron devant Jean-Luc Mélenchon en Nouvelle Aquitaine, Marine Le Pen 3e

En Nouvelle Aquitaine, Emmanuel Macron est arrivé dimanche en tête des votes du 1er tour de l’élection présidentielle avec 25,12%. Le leader de la France Insoumise prend la 2e place. Jean-Luc Mélenchon devance Marine Le Pen et François Fillon.

Emmanuel Macron est sans grande surprise arrivé dimanche en tête dans la quasi-totalité des départements de Nouvelle-Aquitaine, qui dans la plupart des cas ont relayé Marine Le Pen à la troisième place, voire la quatrième place du 1er tour de l’élection présidentielle.

L’ancien ministre de l’Economie a recueilli dans la région un score supérieur à son résultat national (25,12% en Nouvelle Aquitaine, 23,86% des voix sur toute la France), avec des pointes à 27% dans les Deux-Sèvres, à peine moins en Corrèze et en Haute-Vienne. Emmanuel Macron, de son côté, est arrivé en tête dans 10 des 12 départements de la Nouvelle Aquitaine.

Il devance Jean-Luc Mélenchon (20,75%). Marine Le Pen n’occupe ici que le 3e place du 1er tour (18,89% des voix au niveau régional, 21,43% en France) et François Fillon (17,79%). Au niveau régional, le socialiste Benoît Hamon doit se contenter de 7,09%.

Le Pen dans le Lot-et-Garonne, Mélenchon en Dordogne

Seul le département rural du Lot-et-Garonne où le FN est particulièrement bien implanté a placé la présidente du Front national en tête avec 25% des voix. Marine le Pen occupe la 2e place dans les deux Charentes mais n’arrive que 4e dans les Deux-Sèvres et en Corrèze, où Emmanuel Macron réalise un très bon score - notamment dans le fief de François Hollande à Tulle.

Partout ailleurs, elle occupe la 3e place et c’est Emmanuel Macron qui arrive en tête. La Dordogne fait cependant figue d'exception, et fait partie des rares départements français à avoir placé Jean-Luc Mélenchon en tête des suffrages des électeurs, de justesse avec un peu plus de 1000 voix d’avance sur Emmanuel Macron.

François Fillon seulement 3e à Bordeaux chez Alain Juppé

Dans les grandes villes de la région, Emmanuel Macron dépasse largement les 25%. A Bordeaux, il réalise 31% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon. François Fillon doit se contenter de la 3e place dans la ville de son ancien rival des primaires de la droite et du centre Alain Juppé. Même podium à Poitiers, Pau, Limoges et La Rochelle, où Marine Le Pen est reléguée à la 4e voire à la 5e place, comme à Poitiers.

Jean Lassalle devant Benoît Hamon dans le 64

Local de l’étape, le Béarnais Jean Lassalle réalise ses meilleurs scores en Nouvelle Aquitaine, avec 2,71% des voix au niveau régional contre 1,22% au niveau national. Dans les Pyrénées-Atlantiques, il monte à 7,66% et domine Benoit Hamon (7,49%). Dans son village de Lourdios-Ichères, il obtient 68.6% des suffrages.

Autre candidat de Nouvelle Aquitaine : Philippe Poutou recueille 1,46% des vois sur l'ensemble de la nouvelle région, à peine plus qu'au niveau national.

A LIRE AUSSI

► Présidentielle - 1er tour : retrouvez les résultats dans votre commune, votre département, votre région

► Ce qu'il faut retenir du 1er tour