Présidentielle : Emmanuel Macron s'impose dans les deux tiers des communes du Loiret

Avec 63% des voix, Emmanuel Macron s'impose largement dans le Loiret au second tour de la présidentielle. C'est la confirmation du plafond de verre auquel se heurte toujours le Front National, mais c'est aussi la confirmation du clivage rural/urbain déjà observé lors du premier tour.

Un chiffre résume bien la situation : au premier tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen est arrivée en tête dans les trois quarts des communes du Loiret. Dimanche Emmanuel Macron s'est imposé dans les deux tiers des communes du département (195 communes sur 326)! Marine Le Pen n'a remporté aucune ville de taille importante, un seul chef-lieu de canton tombe dans son escarcelle : c'est Courtenay où elle obtient 52% .

Marine Le Pen doit donc se contenter des petites communes rurales de la Beauce, du Gâtinais et du Pithiverais, elle dépasse la barre des 60% dans 10 communes, avec une pointe à 68% à Bucy-le-Roi dans la Beauce. Cela montre la persistance d'un plafond de verre auquel se heurte toujours le Front national dans une configuration de duel. Mais cela ne doit pas occulter que le FN a enregistré hier un nouveau record dans le Loiret : 34% des suffrages, 114 000 voix, Marine Le Pen a quasiment doublé le score obtenu par son père en 2002, qui n'était alors majoritaire que dans une seule commune du Loiret (Thorailles, près de Courtenay), c'est dire le chemin parcouru en 15 ans...

Orléans, meilleur score d'Emmanuel Macron dans le Loiret

Autre confirmation, comme au 1er tour, le clivage entre milieu rural et milieu urbain. Avec un symbole : Orléans, c'est là qu'Emmanuel Macron obtient son meilleur score avec + de 79%. Emmanuel Macron s'impose dans toute la métropole orléanaise, et singulièrement dans les villes classées à droite : 79% à Olivet, 78% à Combleux, 76% à St Jean-le-Blanc - ce qui ne l'empêche pas de caracoler dans les bastions de gauche : 70% à St Jean-de-la-Ruelle et 66% à Saran, par exemple... Mais Emmanuel Macron est en tête également à Montargis (66%), Pithiviers (63%) Gien (60%), etc. Il obtient enfin 62% à Châlette-sur-Loing, seule ville du Loiret où Jean-Luc Mélenchon était arrivé en tête il y a quinze jours.

Record historique de votes blancs et nuls

L'un des nombreux bulletins nuls déposé dimanche dans une urne à Ormes © Radio France - Valentine Letesse

Autre fait marquant hier : un tiers des électeurs du Loiret ont marqué leur défiance vis-à-vis des 2 candidats en optant pour le ni-ni, ni Macron, ni Le Pen. Il y a d'abord ceux qui ont choisi l'abstention : 23% des électeurs ne sont pas déplacés, c'est 4 points de + qu'il y a 15 jours, alors que traditionnellement dans une présidentielle la participation est + forte au second tour. Il faut remonter à 1969 et le face-à-face Pompidou-Poher pour trouver un chiffre + élevé : 27% à l'époque. S'ajoutent à cela les électeurs qui ont déposé dans l'urne un bulletin blanc ou nul : ils ont été 11,5% des votants hier à faire ce choix, c'est du jamais vu dans le Loiret sous la Vème République, et c'est 5 points de + que le précédent record qui datait de 1995, lors du duel Chirac-Jospin. Au total, Emmanuel Macron n'a réuni que 43% des inscrits dans le Loiret, ce qui évidemment relativise et fragilise son succès.