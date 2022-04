Présidentielle en Picardie : "on a constitué un bloc" pour Vincent Denorme, militant LFI dans la Somme

"Déçu mais on a constitué un bloc sur lequel in faudra compter", dit ce matin sur France Bleu Picardie Vincent Denorme, militant insoumis de Jean-Luc Mélenchon, 3e de ce 1er tour de la présidentielle et arrivé en tête à Amiens. Selon lui, l'abstention, des jeunes notamment, a beaucoup joué.

"Ce résultat n'est pas suffisant malheureusement", regrette Vincent Denorme, militant de la France Insoumise dans la Somme et soutien de Jean-Luc Mélenchon lors de l'élection présidentielle 2022. Le député des Bouches-du-Rhône arrive 3e avec 22% des suffrages exprimés, derrière Marine Le Pen, 2e, et Emmanuel Macron. Selon le militant samarien Vincent Denorme, le candidat LFI a été pénalisé par l'abstention.

26% des Français ne se sont pas déplacés, ce dimanche, pour aller voter. 25,5% des Samariens ont fait de même, notamment des jeunes rencontrés au parc Saint-Pierre d'Amiens ce dimanche après-midi. 40% des moins de 34 ans n'ont pas souhaité s'exprimer en France, or c'est là où Jean-Luc Mélenchon réalise le plus de voix. "Il y a eu un travail important, mais pas suffisant, dans les quartiers populaires. Je crois que l'abstention nous a pénalisé", explique Vincent Denorme.

L'insoumis Mélenchon en tête à Amiens

Maigre consolation pour les équipes de Jean-Luc Mélenchon dans la Somme, il arrive en tête à Amiens avec 31,27% des voix, devant Emmanuel Macron et Marine Le Pen. "Nous avons pris 6 points en 5 ans. Amiens est une terre insoumise et il faudra compter sur nous maintenant", poursuit le militant LFI.

"Les gens en ont marre de ce duel où l'on va resservir la même soupe" — Vincent Denorme, militant LFI dans la Somme

Pour le second tour qui verra une deuxième opposition entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, "nous laisserons le choix aux militants. Nous ne sommes pas sur des mots d'ordres mais il est impensable de donner des voix à Marine Le Pen", explique Vincent Denorme. Ce dimanche soir, Jean-Luc Mélenchon a répété plusieurs fois "qu'aucune voix ne devait aller à Marine Le Pen". Les militants étaient, ce dimanche soir, déjà face à ce dilemme cornélien selon eux.

"Nous aurions pu apporter des questions sociales, écologiques et démocratiques avec Jean-Luc Mélenchon au second tour. On va nous resservir la même soupe sur l'immigration et on ne parlera pas des questions principales. Face à cela, comment voulez vous que les électeurs s'y retrouvent ?", conclut Vincent Denorme, lui que ne sait pas encore ce qu'il fera dans quinze jours. "Un vote blanc peut-être", dit-il.