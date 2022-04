Présidentielle en Picardie : à gauche, le PCF espère "retrouver le chemin pour mener campagne ensemble"

La gauche pourra nourrir des regrets à l'issue de ce 1er tour de l'élection présidentielle. Ce sont Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui se sont qualifiés pour le second tour dans quinze jours. Un scrutin marqué par l'absence d'une candidature de gauche au second tour, pour la deuxième fois d'affilée, d'une élection présidentielle. Du côté de la France Insoumise, on pointe du doigt le Parti Communiste Français et son candidat Fabien Roussel. "Non, ce n'est pas un problème. Nous, on a mené notre campagne. C'était une campagne importante", réagit ce lundi matin Arthur Lalan, le patron des communistes dans la Somme, sur France Bleu Picardie.

"Il faut être capable de reconstruire quelque chose avec les insoumis, avec les citoyens pour être capable de gagner une élection et ne pas répéter la débâcle de 2017", poursuit Arthur Lalan. En attendant, il appelle à faire barrage à l'extrême-droite. "Marine Le Pen c'est comme Macron, mais avec la matraque en plus", dit-il. "Ça va être terrible encore pendant cinq ans mais on peut toujours faire pire. Marine Le Pen c'est pire", continue Arthur Lalan.

"J'ai adhéré au Parti Communiste Français en 2008 et je n'ai connu que des campagnes collectives. On passe de 12% en 2012 à 19% en 2017 et là on voit que l'extrême-droite est plus forte que toute la gauche réunie", constate, amer, Arthur Lalan. "On n'est pas capable de trouver ces chemins de travail collectif et aujourd'hui, on se retrouve avec ce résultat qui est inquiétant, pas seulement pour passer au second tour puisque près de 30% des suffrages exprimés vont à Marine Le Pen et Eric Zemmour, 32% encore à Macron ou Valérie Pecresse et 26% d'abstention. Je suis très inquiet oui", termine Arthur Lalan, le responsable du Parti Communiste Français dans la Somme.