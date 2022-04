Présidentielle en Picardie : "c'est une grande déception pour Yannick Jadot", dit l'écologiste Thomas Hutin

Yannick Jadot (EELV) est arrivé en 6e position derrière notamment Eric Zémmour, 4e, et Valérie Pécresse, 5e.

C'est l'une des nombreuses surprises de ce 1er tour de l'élection présidentielle : l'écologiste Yannick Jadot termine à la 6e position dans la Somme mais aussi sur le plan national, où là il n'obtient pas les 5% nécessaires pour se faire rembourser une partie de ses frais de campagne. Ce lundi matin sur France Bleu Picardie, Thomas Hutin, conseiller régional des Hauts-de-France, évoque "une déception après une campagne très loin des vrais sujets comme le climat et la justice sociale".

"L'écologie, c'est un combat permanent, c'est 40 ans de combat. On va continuer de se battre", poursuit Thomas Hutin. Maintenant, le pôle écologiste samarien et national se "tourne vers le second tour, parce qu'il faut en parler quand même", dit encore Thomas Hutin.

Barrage face à l'extrême-droite

"Il faut voter contre Marine Le Pen et voter pour Emmanuel Macron, même si on est loin d'être d'accord sur son programme", assène Thomas Hutin. "Il faut défendre cette démocratie et, même si elle est malade, il faudra la changer de façon importante", termine le conseiller régional écologiste des Hauts-de-France.