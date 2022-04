Présidentielle en Picardie : "il y a une forte dynamique" assure Yaël Menache, déléguée du RN dans la Somme

Marine Le Pen continue son ascension : elle est arrivée en première position dans la Somme, devant Emmanuel Macron, lors du 1er tour de l'élection présidentielle. Au niveau nationale, elle termine 2e et accède donc au second tour grâce à un campagne axée sur le pouvoir d'achat.

Pour la deuxième fois, après 2017, Marine Le Pen s'est qualifiée pour le second tour de la présidentielle. Elle retrouvera Emmanuel Macron, la encore pour le match retour de 2017. La candidate du Rassemblement national est créditée de 23% des voix au niveau national. Par contre, Marine Le Pen devance le président sortant dans la Somme. C'est le résultat d'une campagne "dynamique sur le terrain", selon la déléguée du RN dans la Somme Yaël Menache.

"Marine Le Pen se concentre aujourd'hui sur le pouvoir d'achat qui est un énorme problème pour de nombreux Français", continue Yaël Menache. C'est d'ailleurs l'un des 12 points de l'agenda citoyen de France Bleu suite à la grande consultation "Ma France 2022" en vue de l'élection présidentielle. "Les Français ne sont pas dupes et le discours de Marine Le Pen les a rassuré", dit-elle encore.

"Le plus dur reste à jouer"

Marine Le Pen a reçu le soutien de deux des dix candidats éliminés au 1er tour. Eric Zemmour et Nicolas Dupont-Aignan ont appelé à voter pour Marine Le Pen ce dimanche soir. Dans quinze jours, elle sera, à nouveau, face à Emmanuel Macron. "Comme le dit Marine Le Pen, on invite toutes les personnes qui ont voté contre Emmanuel Macron a nous rejoindre", détaille Yaël Menache. "Chaque jour, je vais poursuivre ma campagne, sur les marchés, en allant faire du porte-à-porte, en discutant du projet de Marine Le Pen avec les Samariens et les Samariennes", explique encore la déléguée départementale du RN dans la Somme. L'après présidentielle se prépare aussi. "Nous avons déjà des candidats investis pour les législatives", termine Yaël Menache.