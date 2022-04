Présidentielle en Picardie : pour Eric Zemmour, cap maintenant sur les législatives

Il a réalisé le coup médiatique de cette campagne : Eric Zemmour, crédité de près de 16% des intentions de vote il y a quelques mois et présenté comme un potentiel prétendant au second tour, a finalement récolté 7,2% des suffrages en France dont 5,64% dans le département de la Somme au 1er tour de la présidentielle. "Déception" pour ses partisans en Picardie. François Miramont, le coordinateur de "Reconquête !" dans les Hauts-de-France était l'invité de France Bleu Picardie ce lundi matin.

Il accuse "le vote utile vers Marine Le Pen à droite et vers Jean-Luc Mélenchon à gauche". "Nos thèmes : la sécurité, le grand remplacement, le grand déplacement ont été largement évoqués et ont pris corps dans la société" continue François Miramont. "Il y a eu plusieurs éléments extérieurs comme l'absence de campagne, la guerre en Ukraine", dit-encore.

à lire aussi Présidentielle : ce qu'il faut retenir du premier tour

Cap vers les législatives

Déjà, Eric Zemmour, comme Nicolas Dupont-Aignan, appelle à voter pour Marine Le Pen au second tour dans quinze jours. Et puis, lui et ses équipes se tournent maintenant vers les législatives de juin prochain. "Il est prévu que nous présentions un candidat dans chacune des 577 circonscriptions", précise François Miramont, le coordinateur régional du parti d'Eric Zemmour. "Pour l'instant, aucun candidat n'a été désigné. Ça devrait être prévu après le second tour", termine François Miramont qui précise également qu'aucune alliance n'est envisagée avec le Rassemblement national.