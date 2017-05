Présidentielle - 2nd tour : une joie modérée chez les militants En Marche ! dans le Gard

Une petite centaine de militants En marche ! du Gard se sont réunis ce dimanche dans la brasserie La grande bourse au pied des arènes de Nîmes pour assister au résultat de la présidentielle. Explosion de joie à 20 heures mais très vite des inquiétudes pour les législatives à venir.

Ils étaient une petite centaine ce dimanche dans la brasserie La grande bourse, au pied des arènes de Nîmes, une centaine de militants En marche! venus assister à la victoire de leur candidat Emmanuel Macron. Ils étaient plus nombreux qu'au premier tour, au Pavillon de la Fontaine, mais l'ambiance de fête est vite retombée.

Massés devant les écrans de télévision à l'intérieur et devant l'écran géant installé dehors, ils ont explosé de joie à 20 heures. Des cris, des accolades, des premiers verres qui s'entrechoquent.

C'est super ! Après ces quelques mois d'activité qui ont été très intenses pour nous, c'est une situation totalement exceptionnelle ! On a été un peu, modestement à notre niveau, à l'origine de ça, et on est extrêmement satisfaits du résultat !" Paul, militant En marche ! dans le Gard