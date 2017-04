Présidentielle : Jean-Luc Mélenchon en tête du premier tour à Marseille

Le candidat de la France Insoumise, quatrième homme du premier tour, est celui qui recueille le plus de voix à Marseille. Jean-Luc Mélenchon se classe deuxième dans les Bouches-du-Rhône, derrière Marine Le Pen. La candidate du Front National est première dans le Var et à Toulon.

Marseille, ville insoumise ? Lors du premier tour de l'élection présidentielle ce dimanche, 24,82% des 372 905 Marseillais qui ont voté ont choisi Jean-Luc Mélenchon. Le candidat de la France Insoumise arrive premier dans la cité phocéenne, devant Marine Le Pen (23,66%), Emmanuel Macron (20,44%) et François Fillon (19,81%).

Les socialistes partagés

Le candidat socialiste Benoît Hamon emporte 5,30% des voix des Marseillais. Pour Samia Ghali, sénatrice-maire PS des 15e et 16e arrondissements de Marseille, la victoire locale du candidat de la France Insoumise est plus que celle de l'extrême gauche. "Le pourcentage de Jean-Luc Mélenchon, c'est aussi les voix des socialistes." explique Samia Ghali.

Je connais plein de gens qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon ou Emmanuel Macron au premier tour, et qui pourtant sont socialistes de cœur." Samia Ghali, élue socialiste à Marseille

La socialiste Samia Ghali, surprise du classement de Jean-Luc Mélenchon à Marseille Partager le son sur : Copier

"Dans cette élection, toutes les voix se sont mélangées", poursuit la socialiste marseillaise. Invitée de France Bleu Provence ce lundi matin, Samia Ghali salue le symbole, de voir "la gauche devant le Front national dans une ville comme Marseille". Elle appelle à voter pour Emmanuel Macron.

Marine Le Pen en tête dans les Bouches-du-Rhône et le Var

Fort de ses voix à Marseille, Jean-Luc Mélenchon arrive deuxième dans les Bouches-du-Rhône, avec 22,02% des voix. C'est Marine Le Pen qui emporte le plus de voix dans le département : 27,28%, soit près de six points de plus que son score national (21,43%). Suivent Emmanuel Macron (19,37%) et François Fillon (19,76%).

Avec 30,43% des voix pour Marine Le Pen, le Var est le dixième département de France à avoir le plus voté pour Marine Le Pen. François Fillon arrive deuxième. Le candidat Les Républicains avait convaincu 24,87% des 625 668 Varois qui ont voté, contre 17,73% pour Emmanuel Macron et 15,38% pour Jean-Luc Mélenchon.

Marine Le Pen est également première dans l'agglomération toulonnaise. A Toulon, l'eurodéputée FN recueille 27,30% des voix. François Fillon, 23,60% ; Emmanuel Macron, 19,08% ; et 17,84% pour Jean-Luc Mélenchon, à l'extrême-gauche.