Présidentielle : l'Ile-de-France davantage mobilisée à midi pour le second tour

Pus d'électeurs se sont déplacés dans les bureaux de vote franciliens ce dimanche midi pour le second tour de l'élection présidentielle. A l'exception de la Seine-et-Marne, la mobilisation est plus forte dans tous les autres départements. Malgré tout, la région arrive en bas du classement national.

On connaît désormais le taux de participation à midi en France. Il est de 26,41%. Un chiffre en hausse par rapport au premier tour il y a deux semaines (25,48%) mais en baisse par rapport au second tour de 2017 (28,23%).

En Ile-de-France. Sur les huit départements qui composent la région, c'est la Seine-et-Marne qui arrive en tête à la mi-journée avec 23,65% d'électeurs qui sont allés votés ce dimanche 24 avril pour le second tour de l'élection présidentielle. Voici les résultats par département :

Paris : 20,71% (contre 15,3% au premier tour)

Yvelines : 22,41% (contre 20,8% au premier tour)

Essonne : 23,57% (contre 18,9% au premier tour)

Hauts-de-Seine : 22,62% (contre 19,1% au premier tour)

Seine-Saint-Denis : 15,37% (contre 14,7% au premier tour)

Val-de-Marne : 21,74% (contre 21,4% au premier tour)

Val d'Oise : 21,18% (contre 18,8% au premier tour)

Seine-et-Marne : 23,65% (contre 23,7% au premier tour)

On remarque que dans la région, la participation est plus forte à midi pour le second tour que lors du premier tour, à l'exception de la Seine-et-Marne où le taux est légèrement plus faible.

L'Ile-de-France en bas du classement des des régions mobilisées

Si on regarde les taux de participation de tous les départements français à midi pour le second tour, on remarque que parmi les 10 derniers du classement, six départements sont franciliens : Hauts-de-Seine, Yvelines, Val-de-Marne, Val d'Oise, Paris et la Seine-Saint-Denis.

A noter que le Val-d'Oise, Paris et la Seine-Saint-Denis sont - dans cet ordre - les trois derniers du classements.