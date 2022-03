Présidentielle 2022 : la préfecture de l'Isère explique comment faire sa demande de procuration

Si vous ne pouvez pas vous rendre aux urnes pour la prochaine élection présidentielle, il est possible de faire une demande de procuration pour qu'une autre personne puisse voter en votre nom. Une demande qui peut se faire en ligne ou directement dans un commissariat, une gendarmerie ou un tribunal.

À moins trois semaines du premier tour de l'élection présidentielle, il est encore possible de réaliser une demande de procuration. Le scrutin se déroulera les 10 et 24 avril prochain, mais si vous ne pouvez pas vous déplacer dans votre bureau de vote, pas de panique, quelqu'un de confiance peut le faire à votre place. On récapitule toutes les étapes de la demande de procuration avec Denis Degrelle, le chef du bureau de la vie démocratique de la préfecture de l'Isère.

Choisir son mandataire

Le choix de la personne à qui vous voulez donner procuration, le mandataire, est libre. Ce mandataire doit, tout comme vous, être inscrit sur les listes électorales. En revanche, depuis le 1er janvier 2022, "vous pouvez choisir n'importe quel électeur, même s'il est inscrit dans une autre commune", insiste Denis Degrelle. Le jour du vote, l'électeur que vous avez désigné votera à votre place dans votre bureau de vote.

Faire la demande

Avant de commencer la demande à proprement parler, il faut d'abord récupérer le numéro d'électeur et la date de naissance de la personne à qui vous souhaitez donner procuration, c'est la méthode la plus simple. En revanche, "si vous ne connaissez pas son numéro d'électeur, vous devez avoir au moins son nom, ses prénoms, sa date de naissance, son sexe et sa commune", précise le chef du bureau des élections en Isère. L'étape suivante se passe sur un site internet dédié, "Ma procuration". Il suffit ensuite de suivre les instructions.

Une fois la demande validée, il est tout de même nécessaire de se déplacer pour confirmer son identité. "Il faut se munir d'une pièce d'identité et de la référence de la procuration reçue par mail, puis se rendre dans n'importe quel commissariat, gendarmerie ou au tribunal dont dépend son domicile ou son lieu de travail", explique Denis Degrelle. Pour les personnes moins à l'aise avec Internet, il est également possible de réaliser toute la démarche sur place dans ces mêmes endroits.