Présidentielle : les chiffres clés du scrutin dans le Pas-de-Calais

Après de long mois de campagne, c'est le grand jour, ce dimanche, pour les onze candidats à l'élection présidentielle. Mais aussi pour les électeurs : dans le Pas-de-Calais, près de 3 millions de citoyens sont appelés aux urnes.

C'est dans le département du Nord qu'il y a le plus d'inscrits sur les listes électorales : 1 820 344 personnes très précisément, dont près de la moitié dans le département de Lille. C'est 28 000 électeurs de plus qu'en 2012.

Dans le Pas-de-Calais, 1 120 400 personnes se sont inscrites, en majorité, dans l'arrondissement de Lens. Un chiffre également plus élevé qu'au dernier scrutin présidentiel : plus 37 000 votants.

Au total, ces électeurs se rendront dans plus 3600 bureaux de votes : il y en a 1991 dans le Nord et 1632 dans le Pas-de-Calais.

François Hollande en tête en 2012

Comment vont-ils voter...? On ne le sait pas encore... En 2012, c'est en tous cas François Hollande qui avait terminé en tête du premier tour, dans les deux départements. Avec 28% des voix dans Nord, et un peu plus de 29,5% dans le Pas-de-Calais.

Les abstentionnistes étaient par contre plus nombreux dans le 59 : 22% des électeurs nordistes ne s'étaient pas déplacés. Dans le 62, l'abstention n'avait atteint "que" 20%...un taux quasi-identique au niveau national.

Résultats dans la soirée

Des résultats partiels seront communiqués par la préfecture à 12 heures et 17 heures. Les premières estimations sont attendues dès 20 heures.