Présidentielle : les coulisses du scrutin en Côte-d'Or

Combien d'électeurs en Côte-d'Or ? jusqu'à quelle heure peut-on glisser son bulletin dans l'urne ? Où se trouve la plus petites commune ? Y'aura-t-il assez de bulletins ? On vous explique tout ici !

Aux urnes citoyens ! On vote ce dimanche 10 avril pour le premier tour de l'élection présidentielle. Où, quand et comment ? On vous livre toutes les particularités de ce scrutin en Côte-d'Or.

Combien y'a t-il d'électeurs en Côte-d'Or ?

La préfecture recense 366.741 inscrits (contre 360.646 en 2017). On compte 908 bureaux de vote répartis dans les 698 communes du département.

Jusqu'à quelle heure puis-je voter ?

Tous les bureaux de vote sont ouverts de 8h à 19 heures, quelle que soit la taille de votre commune, qu'il s'agisse de Dijon ou de la plus petite municipalité du département.

Et justement, quelle est la plus petite commune où l'on vote ?

En Côte-d'Or, il s'agit de Les Goulles, au nord du département, à la limite de la Haute-Marne. Elle compte seulement 9 électeurs ! Elle devance Menesble dans le même secteur avec 15 inscrits et Beaunotte avec 16 électeurs. A l'opposé, c'est à Beaune que l'on trouve le plus gros bureau de vote (le n°11) avec 1624 inscrits.

Puis-je venir voter si je suis positif au Covid ?

Oui , on l'a expliqué ici : voter est un droit constitutionnel, il ne peut pas y avoir d'entrave au fait de participer aux élections.

Le port du masque est-il obligatoire dans les bureaux de vote ?

Non, mais la préfecture en a fourni à chaque commune. Ils seront mis a disposition de tous les participants. Tout comme le gel hydro-alcoolique que l'on trouvera à l'entrée et à la sortie. Il pourra être demandé aux électeurs portant un masque de le baisser pour procéder à la vérification de leur identité.

Quelles sont les autre précautions prises pour éviter une éventuelle contamination ?

Le matériel mis à disposition des électeurs (stylos, rangements, urnes, isoloirs), sera nettoyé de manière fréquente au cours du scrutin. Le bureau de vote fera l’objet d’une aération très régulière, dix minutes toutes les heures ou selon les indications des capteurs de CO2 si la salle en est équipée. Pour les personnes participant à l'organisation ou au déroulement du scrutin qui le souhaiteraient, des autotests seront enfin mis à disposition.

Je ne retrouve plus ma carte d'électeur, c'est grave ?

Non, on peut voter sans. Le jour du scrutin, il faut présenter un document d’identité (avec photo), et si possible, sa carte électorale. Parmi les documents d’identité acceptés se trouvent : une carte nationale d’identité, un passeport, une carte vitale, un permis de conduire. Dans les communes de plus de 1.000 habitants, la présentation d'un document d'identité est obligatoire.

Y'aura-t-il assez de bulletins de vote dans les mairies ?

Oui, 10 millions 228.680 bulletins de vote ont été livrés par l'Imprimerie Nationale pour l'ensemble des candidats et dans le département de la Côte-d'Or. Ce chiffre intègre 15% de marge au cas où des communes manqueraient de bulletins de vote. On trouve également un bulletin par candidat dans l'enveloppe que nous avons reçu avec les programmes des 12 postulants.

Où suivre les résultats de ce 1er tour en Côte-d'Or ?

Sur le site de France Bleu Bourgogne bien sûr ! Nous vous donnerons la synthèse des résultats en Côte-d'Or, et la réaction des représentants locaux des candidats.