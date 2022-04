Présidentielle : les habitants d'Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) tentent d'expliquer l'abstention chez eux

La Seine-Saint-Denis est un des départements français où le taux d'abstention est le plus fort. A Aubervilliers, près d'un électeur sur deux n'est pas aller voter. Au lendemain du second tour de la présidentielle, on est allés demander pourquoi aux habitants de la commune.

Avec 38,7% d'abstention au second tour de l'élection présidentielle, la Seine-Saint-Denis est un des départements où on a le moins voté dimanche soir pour le second tour de l'élection présidentielle : 31% d'abstention à Noisy-le-Grand, 34% à Pantin, 47,5% à Bobigny. Pour tenter de savoir pourquoi, direction Aubervilliers où près de 46% des habitants n'ont pas fait le déplacement jusqu'aux bureaux de vote.

Pour plusieurs habitants de la commune, la participation est aussi faible dans le département parce que l'affiche Emmanuel Macron/Marine Le Pen n'a pas séduit les habitants, majoritairement pour Jean-Luc Mélenchon. Pour Linda, 35 ans, c'est un autre problème : "Les gens ont beaucoup de raisons de ne pas aller voter parce que l'Etat est complètement désengagé dans nos quartiers. C'est nous qui faisons beaucoup de travail à la place de l'Etat ici. De fait, les populations ne peuvent pas se sentir concernées par ce qui se passe au niveau politique."

Bientôt les législatives

A l'approche des législatives, les habitants du département et donc d'Aubervilliers vont-ils se remobiliser ? Certains, croisés sur place, ont des doutes. Pour Jeanine, 77 ans, la réponse est oui : "Etant donné que Jean-Luc Mélenchon est sorti en tête ici, je pense que les électeurs de ce candidat iront. Je pense donc que ça peut mobiliser davantage."

Pour être remobilisés, les habitants peuvent compter sur les militants de tous bords. Mathilde Marchand, est co-organisatrice du groupe d'action de Neuilly-Plaisance en Seine-Saint-Denis. Elle a conscience du défi que ça représente : "Aussi bien pour aller chercher les électeurs qui sont déjà allés voter Jean-Luc Mélenchon au premier tour mais aussi pour aller chercher des nouvelles personnes en leur disant qu'il reste cette option-là. Après, on ne se fait pas d'illusions non plus. On sait qu'il y a moins de gens qui votent aux législatives mais ce n'est pas une raison pour abandonner. Donc on tente le coup quand même."

Le premier tour des élections législatives aura lieu le 12 juin prochain.