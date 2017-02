Présidentielle : les propositions des internautes de France Bleu pour apaiser les tensions dans les quartiers

BOX POPULI - S'attaquer au problème du chômage et généraliser le CV anonyme, rétablir le service militaire, recréer une police de proximité... En pleine affaire Théo, nous vous avons demandé quelles sont vos idées pour apaiser les tensions dans les quartiers et banlieues difficiles.

Trois semaines après le viol présumé d'un jeune de 22 ans, le 2 février dernier lors d'un contrôle de police à Aulnay-sous-Bois (région parisienne), l'affaire Théo continue de faire polémique et de nourrir le débat politique, à deux mois du premier tour de l'élection présidentielle. Dans le cadre de l'opération Box Populi, nous vous avons demandé quelles sont vos idées pour apaiser les tensions dans les quartiers et les banlieues difficiles.

Voici vos propositions, recueillies cette semaine sur les pages Facebook du réseau France Bleu.

1. S'attaquer au problème du chômage

Pour beaucoup d'entre vous, il faut d'abord s'attaquer au problème du chômage et "réhabiliter la valeur travail" pour améliorer la situation dans les quartiers et les banlieues difficiles. "Peut-être devrait-on commencer par réhabiliter la valeur "travail" - moralement et financièrement, explique Airella Red (France Bleu Provence). Pauvreté = porte grande ouverte pour la délinquance, conditions de vie indignes et surpopulation, amertume, épuisement général des gens de tous bords..." Pour elle, "ça réunit toutes les conditions pour une ambiance explosive".

Facebook France Bleu Provence

"Améliorons leurs conditions de vie", rebondit Gero Nimo (France Bleu Alsace), qui vante les mérites du CV anonyme comme outil de lutte contre les discriminations à l’embauche. "Ne plus mettre de photos sur les CV, ne plus mettre les adresses mais uniquement les adresses courriels ou tel portables".

Facebook France Bleu Alsace

Encore faut-il que des entreprises soient créées dans ces quartiers pour réduire le chômage en banlieue... et pour cela, certains d'entre vous comme Sébastien Krizman prônent le "zero taxes pro pour les artisans et entreprise qui s'y installent".

Facebook France Bleu

Le chômage est deux fois et demie plus élevé dans les quartiers prioritaires, selon la Cour des comptes. Les jeunes de banlieue sont les plus touchés avec un taux de chômage de 42,1 % chez les moins de 25 ans, contre 22,6 % en moyenne en France.

2. Pour le retour du service militaire

L'idée de remettre en place le service militaire est également très populaire. Cela permettrait aux jeunes "d'assimiler la notion de respect, de hiérarchie, et j'en passe...", estime David Rachel Le Moal (France Bleu Alsace). "Dès 16 ans", propose carrément Michel Courbe (France Bleu Bourgogne).

Facebook France Bleu Alsace

Facebook France Bleu Bourgogne

Attention, cette idée d'un retour du service militaire serait difficile à mettre en place, tempère François-Nicolas Lhermite. "Autant que je sache, il a été retiré car il coûtait très cher. Aujourd'hui, les jeunes peuvent faire un service militaire volontaire", relève-t-il.

Facebook France Bleu Alsace

Recréer le service militaire coûterait plusieurs milliards d'euros à puiser dans les finances publiques. "Impossible de puiser une telle somme dans la poche du budget de la défense", déclarait en septembre dernier la députée Patricia Adam, présidente socialiste de la commission de la Défense à l'Assemblée.

3. "Je constate des progrès" avec "la médiation"

Sur le terrain, dans les quartiers sensibles, il faut d'abord soutenir le travail des médiateurs, qui sont en première ligne, expliquent de nombreux internautes. Les médiateurs sont une solution pour "aider à faire le lien entre bandes rivales ou voisins qui ne se supportent plus", explique Laure Wlle (France Bleu Nord). Pour Nordine Dn (France Bleu Picardie, il faut aider "le monde associatif qui souvent fait un travail formidable dans les quartiers ! Dialoguer encore et encore, s'écouter, agir, comprendre... sans juger".

"Je suis policier réserviste civile en charge de la médiation avec la population des quartiers", témoigne Volkan Karşal. "Depuis 2009 je constate des progrès et ça avance très bien".

Facebook France Bleu Nord

Facebook France Bleu Picardie

Facebook France Bleu Alsace

À LIRE | Banlieues : ce sont les médiateurs qui en parlent le mieux

4. Plus de mixité sociale et moins de "ghettoïsation"

Mais tout ceci ne servirait à rien si l'on ne lutte pas contre la "ghettoïsation" des quartiers, où "on a tendance parquer tous les gens aux revenus très modestes ainsi que ceux qui ne vivent que des aides sociales et ceux issus de l'immigration", prévient Violette Lecocq (France Bleu Touraine). "Il faut démanteler ces "ghettos", pense aussi Mo Hamed (France Bleu Vaucluse), qui prône notamment "de la mixité sociale et culturelle si on veut mettre fin au communautarisme qui règne trop souvent dans les cités". "Le multiculturalisme ferait peut être en sorte que certaines populations se sentent moins exclues et que du coup il soit possible de vivre ensemble", conclut Ludo Supertramp (France Bleu Drôme Ardèche).

Facebook France Bleu Touraine

Facebook France Bleu Vaucluse

Facebook France Bleu Drôme Ardèche

5. Rétablir la police de proximité

Depuis l'affaire Théo, la question d'une police plus proche de la population resurgit dans la campagne électorale. Et la demande est visiblement forte chez nos internautes. "Cela fonctionnait très bien !", se souvient Sabine Neveu (France Bleu Hérault). Il faut "remettre des postes de police au cœur de ces banlieues", souhaite Olivier Arthur Maiffret (France Bleu Azur).

Facebook France Bleu Hérault

Facebook France Bleu Azur

Facebook France Bleu Armorique

La police de proximité a été supprimée en 2003 par Nicolas Sarkozy. Le candidat Hollande s'était engagé à la rétablir mais cela n'a pas été fait. Plusieurs candidats à la présidentielle de cette année font aussi cette promesse, comme Benoît Hamon ou Jean-Luc Mélenchon.

6. Plus de sévérité

Et si pour ramener le calme dans les quartiers et banlieues difficiles il fallait d'abord mettre en oeuvre une politique plus sécuritaire ? C'est ce que pensent certains de nos internautes. Pour Jean-Philippe Gaudinot (France Bleu Armorique) il faut "faire respecter la loi sur tout le territoire français ! En laissant s'installer des zones de non-droit où la Police n'ose pas mettre les pieds pour éviter les affrontements, on a laissé s'installer une certaine défiance jeunes/autorité".

Certains vont encore plus loin et prônent le tout-sécuritaire, comme Kylian Mago (France Bleu Azur) : "Mettre les délinquants en prison pour très longtemps dès la première infraction vous ne pensez pas que ça serait beaucoup plus efficace que les milliards du contribuable dépensés en vain en politique de la ville ?", demande-t-il.

Facebook France Bleu Armorique

Facebook France Bleu Azur

Nos prisons sont surpeuplées. Le ministre de la Justice, Jean-Jacques Urvoas, a présenté jeudi après-midi la liste des sites retenus pour la construction de nouvelles prisons, destiné à désengorger les prisons surpeuplées et à favoriser l'encellulement individuel. Le taux d'occupation des maisons d'arrêt est de 140,4 % au 1er août 2016 (68.819 détenus pour 58.507 places de prison). Au total, 10.100 places supplémentaires vont être créées dans ces nouveaux établissements, auxquelles s'ajoutent 2.513 places de préparation à la sortie de prison, dans des quartiers spécifiques.

A LIRE AUSSI

► Trois infographies qui montrent la lenteur de la justice française (franceinfo:)

7. Pénaliser les parents

Les parents sont-ils pénalement responsables de leurs enfants ? Pour d'autres, la réponse est clairement oui. Pour lutter contre la délinquance juvénile, il faut notamment "couper les aides en tous genres aux familles qui ont un délinquant", propose Valérie Jourdan. La société devrait "pénaliser les parents des casseurs (mineurs ou majeurs à charge) en supprimant leurs allocations pour rembourser les dégâts", juge Ahhotep Taâ, qui se demande ce que l'Etat peut faire lorsque les parents sont "démissionnaires".

Facebook France Bleu

Facebook France Bleu

Une loi de 2013 a abrogé celle de 2010 visant à lutter contre l'absentéisme scolaire, dite loi Ciotti. Ce texte prévoyait notamment la possible suspension des prestations familiales en cas d'absentéisme scolaire.

8. "Qu'on remette les services publics"

Ces quartiers et banlieues difficiles, comme d’ailleurs certains territoires ruraux, ont parfois vu leurs services publics de base disparaître. Pour apaiser les tensions, "qu'on remette les services publics", demande Donat Pouwels (France Bleu Nord).

Facebook France Bleu Nord

9. Vous êtes partagés sur la dépénalisation du cannabis

Enfin, la dépénalisation du cannabis, voulue par certains candidats à la présidentielle, est-elle une solution ? Oui, estiment clairement certains d'entre vous, comme Mik Mayers (France Bleu Pays de Savoie) ou Jérôme Zamengo (France Bleu Gascogne). Hors de question pour J-Pierre Du Perigord Vert : il faut au contraire "avoir la volonté politique d'éradiquer les trafics, les mafias et les kaïds qui en résultent".

Facebook Pays de Savoie

Facebook France Bleu Gascogne

Facebook France Bleu Périgord

Ailleurs en Europe, le Portugal a dépénalisé en 2001 la consommation de cannabis. L’achat et la possession sont tolérés en cas d’usage personnel. C’est également le cas de l’Espagne et de la République tchèque qui ont autorisé la consommation et la détention de marijuana à usage récréatif.

Et vous, qu'en pensez-vous ? La conversation se poursuit dans le post Facebook ci-dessous, et sur toutes les pages Facebook du réseau France Bleu. Merci à tous pour votre participation !

Box populi : France Bleu vous donne la parole

Pendant toute la campagne présidentielle, France Bleu se mobilise et lance l'opération "Box populi". Chaque semaine, nous invitons nos auditeurs et internautes à faire des propositions sur des thématiques liées à l'élection présidentielle (23 avril - 7 mai). En fin de semaine, vos meilleures propositions, vos idées les plus riches et/ou originales font l'objet d'un article sur francebleu.fr.

(rechargez la page si le post ne s'affiche pas)

A LIRE AUSSI

► Tous nos articles sur l'élection présidentielle