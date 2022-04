Présidentielle : les réactions dans l'Yonne après la réélection d'Emmanuel Macron

Les réactions des principaux élus et représentants des partis politiques dans l'Yonne à l'issu du second tour de l'élection présidentielle et la réélection d'Emmanuel Macron.

Guillaume Larrivé s'est exprimé sur Twitter, a l'instar du première tour, une minute seulement après les résultats à 20 heures. Le député Les Républicains (LR) de la première circonscription de l'Yonne écrit : "La réélection du président Emmanuel Macron n’est pas la victoire d’un camp contre un autre. C’est une belle victoire pour la démocratie française, qui peut créer les conditions de la réconciliation nationale. Rassemblons-nous pour relever les défis de la puissance et de la paix !"

Le maire de Joigny et vice-président de la région Bourgaogne Franche-Comté, Nicolas Soret : "Je me réjouis de la défaite du Rassemblement National et du projet de division qu'il porte, mais je pense que ça va être un quinquennat compliqué, surtout sur le plan social avec un programme ultra-libéral qui risque de faire des dégâts. Je pense que nous allons devoir être dans le combat, celui-ci commence dès les législatives car il me semble important qu'il y ait un rééquilibrage politique et que l'Assemblée Nationale puisse être un contre-poids".