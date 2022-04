Présidentielle : les votes de Saint-Lager-Bressac annulés pour un problème de clé

Les 500 suffrages exprimés de la commune de Saint-Lager-Bressac (Ardèche) pour le second tour de l'élection présidentielle ont été annulés par le conseil constitutionnel à cause d'une irrégularité dans la façon de garder les clés de l'urne.

C'est une décision prise mercredi par le Conseil constitutionnel. Dans la liste des votes annulés lors du second tour de l'élection présidentielle du 24 avril dernier, se trouve ce paragraphe :

"Dans les communes de Le Titre (Somme), de Saint-Sulpice (Nièvre) de Montrevel (Isère) et de Saint-Lager-Bressac (Ardèche), dans lesquelles ont été respectivement exprimés 210, 231, 254 et 500 suffrages, le magistrat délégué du Conseil constitutionnel a constaté que les clés de l’urne étaient détenues dans des conditions contraires aux dispositions de l’article L. 63 du code électoral. Cette irrégularité s’est poursuivie en dépit des observations du magistrat délégué du Conseil constitutionnel. Dans ces conditions, il y a lieu d’annuler l’ensemble des suffrages exprimés dans ces communes."

Un problème de conservation des clés de l'urne

A la mairie de la commune ardéchoise qui compte 704 électeurs, tout le monde est tombé des nues quand nous leur avons annoncé la nouvelle. Une personne déléguée par le Conseil constitutionnel est bien venue faire un contrôle dans le bureau de vote le 24 avril dernier et elle a noté une erreur dans la façon de conserver la clé de l'urne et son double. Les deux doivent être gardées par deux personnes différentes mais à l'intérieur du bureau de vote. Ce qui n'a pas été le cas à l'heure du déjeuner.

Les 500 électeurs de Saint-Lager-Bressac qui s'étaient exprimés au second tour voient leur vote annulé. 299 avaient choisi Marine Le Pen, 201 avaient préféré Emmanuel Macron. Ils rejoignent les 61 votes blancs et nuls. Et ne sont donc plus comptabilisés dans le résultat final de l'élection. Trois autres communes de France sont concernées par la même irrégularité.