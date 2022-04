Présidentielle - Campagne jugée "pas intéressante", rôle du pouvoir d'achat : comprendre le vote des Français

Raisons de l'abstention, perception des candidats et de la campagne... voici les raisons du vote des Français pour ce premier tour de l'élection présidentielle, selon un sondage Ipsos Sopra Steria pour France Bleu et Radio France.

Ce sera donc un nouveau duel entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour le second tour de la présidentielle. Perception de la campagne, moment du choix du candidat, raisons de l'abstention... Un sondage Ipsos Sopra Steria pour France Bleu et Radio France décortique les choix des Français lors de ce premier tour, le 10 avril 2022.

Quelles sont les principales raisons de l'abstention ?

Le taux d'abstention pour ce premier tour atteint 26%, selon l'estimation d'Ipsos-Sopra Steria. C'est plus qu'en 2017 (22,2 %) mais moins qu'en 2002, année record : l'abstention s'élevait alors à 28,4%.

C'est notamment le manque de nouveauté qui explique le désamour des électeurs pour ce premier tour, selon les résultats de l'enquête. Ainsi, 28% des abstentionnistes considèrent que "les candidats disent les mêmes choses que lors des élections précédentes, il n'y a rien de nouveau dans leurs propositions", et 26% "que les candidats ne sont pas à la hauteur de la fonction", à égalité (26%) avec le fait que "les jeux sont déjà faits, il n'y a pas de suspens sur les résultats".

Les principales raisons de l'abstention, selon le sondage Ispos Sopra Steria.

Les candidats d'extrême droite obtiennent le plus de voix par adhésion

A la question : "Votez-vous par adhésion ou par défaut ?", ce sont les candidats d'extrême droite qui obtiennent le gros score de vote par adhésion. C'est même 81% pour les électeurs d'Eric Zemmour, et 69% pour ceux de Marine Le Pen. Viennent ensuite les électeurs d'Emmanuel Macron, qui sont 67% à voter pour le président-candidat par adhésion.

Marine Le Pen et d'Eric Zemmour obtiennent le plus de voix par "adhésion" selon le sondage Ipsos Sopra Steria.

Pour 58% des Français, le pouvoir d'achat reste le principal enjeu expliquant le choix du vote, suivi de l'immigration (27%), du système de santé (26%), et de l'environnement (26%). Les retraites viennent en cinquième position pour 25% des sondés. Ce sont les électeurs de Jean-Luc Mélenchon (63%) et Marine Le Pen (69%) qui brandissent en premier le sujet du pouvoir d'achat pour expliquer leur choix. L'immigration est celui qui a le plus préoccupé ceux d'Eric Zemmour (72%). Les électeurs de Yannick Jadot étaient plus concernés par l'environnement (84%).

5% des Français décident de leur candidat au dernier moment

Seulement 5% des Français décident de leur candidat au dernier moment, selon les résultats de l'enquête, contre 10% en 2017. C'est plutôt un choix mûri depuis plusieurs mois pour 48% des Français, et 15% ont choisi leur candidat ces derniers jours ou il y a un ou deux mois. Les électeurs d'Eric Zemmour sont les plus nombreux à avoir fait leur choix "il y a plusieurs mois" (64%), suivis des électeurs d'Emmanuel Macron (61%) et de Marine Le Pen (56%). Pour une décision prise "ces derniers jours", ce sont les électeurs de Yannick Jadot les plus nombreux, suivis de ceux de Jean-Luc Mélenchon (23%).

Le moment du choix du vote, selon le sondage Ipsos Sopra Steria.

Les candidats convainquent peu concernant l'avenir de la France

Les candidats sont perçus globalement plus négativement que positivement par les sondés. Ainsi, 50% des Français estiment que si Marine Le Pen est élue, "la situation de la France se dégradera dans les années qui viennent", c'est 44% pour la même question à propos de Jean-Luc Mélenchon.

La perception des candidats, selon les résultats de l'enquête Ipsos Sopra Steria.

Concernant leur situation personnelle, 45% estiment "qu'elle se dégradera" si Emmanuel Macron est élu, c'est 44% si Marine Le Pen est élue.

La perception des candidats selon la situation personnelle. Sondage Ipsos Sopra Steria.

Une campagne jugée globalement "pas intéressante"

Cette campagne électorale, dans le contexte particulier de la guerre en Ukraine, est jugée majoritairement "pas intéressante" pour 68% des sondés, soit plus négativement qu'en 2017 (64%). Seuls 32% des Français estiment que la campagne était intéressante (36% en 2017). La candidate du Rassemblement National Marine Le Pen est celle ayant le plus convaincu d'avoir fait une bonne campagne (57%), suivie de Jean-Luc Mélenchon (50%), et Eric Zemmour (29%). Valérie Pécresse est la candidate ayant fait la plus "mauvaise campagne" pour 67% des sondés, suivie d'Emmanuel Macron (59%).

La perception sur la campagne des candidats. Sondage Ipsos Sopra Steria.

*Méthodologie : sondage réalisé du 6 au 9 avril 2022, sur un échantillon de 4.000 personnes inscrites sur les listes électorales, constituant un échantillon représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La méthode des quotas a été appliquée.