Présidentielle : où en sont les candidats avec la justice ?

L'exemplarité en politique est la première priorité de l'Agenda citoyen, issu de la grande consultation citoyenne Ma France 2022, menée par France Bleu en partenariat avec France 3 et Make.org.

La probité des élus arrive très largement en têtedes propositions les plus plébiscitées. C'est aussi le thème le plus cité tout au long de la consultation : un quart des 34.0000 propositions émises par le million de participants portent sur ce thème. Ces citoyens sont notamment très nombreux à demander un casier judiciaire vierge pour exercer une responsabilité politique. Dans ce contexte, où en sont les candidats à la Présidentielle vis-à-vis de la justice ? Voici ce qu'il faut savoir sur leurs condamnations, ainsi que les procédures en cours. Nous n'avons pas retenu les affaires pour lesquelles les candidats ont été définitivement relaxés.

Jean-Luc Mélenchon

La perquisition houleuse au siège de son parti

Jean-Luc Mélenchon a été condamné à trois mois de prison avec sursis et 8.000 euros d'amende en décembre 2019, pour son attitude lors de la perquisition houleuse qui a eu lieu au siège de La France insoumise en octobre 2018. Il était poursuivi pour rébellion et provocation. "J'ai été condamné pour rébellion à l'occasion d'un abus de pouvoir contre moi", a déclaré le candidat sur France Bleu, vendredi 25 mars, interrogé sur cette demande du casier judicaire vierge pour les élus.

Soupçons d'emplois fictifs des eurodéputés

La perquisitions d'octobre 2018 avait lieu dans le cadre de deux enquêtes préliminaires du parquet de Paris. La première porte sur les soupçons d'emplois fictifs d'assistants d'eurodéputés. Jean-Luc Mélenchon est soupçonné d'avoir embauché des assistants au Parlement européen, qui auraient en fait travaillé pour le Parti de gauche. Cette information judiciaire est toujours en cours.

Les comptes de campagne de 2017

La deuxième enquête porte sur les comptes de campagne de 2017. La campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon fait l'objet de soupçons de surfacturation. L'association prestataire de Jean-Luc Mélenchon pendant cette campagne a d'ailleurs été mise en examen le 3 février dernier pour des poursuites aggravées, pour "tentative d’escroquerie aggravée".

Diffamation envers des journalistes

Jean-Luc Mélenchon a également été condamné à une amende de 500 euros avec sursis, le 11 janvier dernier, pour injure publique et diffamation envers Radio France (dont fait partie France Bleu). Le leader de La France insoumise avait traité des journalistes de franceinfo d'"abrutis", de "tricheurs" et de "menteurs" dans une vidéo publiée sur son profil Facebook en octobre 2018. Il appelait même ses partisans à "les pourrir, partout où vous pouvez". Cette vidéo était publiée en réaction à l'enquête de la cellule d'investigation de Radio France sur les comptes de campagne de 2017. Jean-Luc Mélenchon a fait appel.

Le leader de LFI a également été condamné à une amende de 500 euros avec sursis en septembre 2021, pour diffamation envers un ancien journaliste du Monde, après l'avoir qualifié d'"assassin repenti." Il a fait appel.

Fabien Roussel, visé par une enquête sur des soupçons d'emploi fictif

Le candidat communiste Fabien Roussel est visé par une enquête sur des soupçons d'emploi fictif, après que Mediapart l'a accusé d'avoir été payé comme assistant parlementaire sans avoir réellement travaillé à ce poste, entre 2009 et 2014. A cette époque, il dirigeait en même temps la fédération du PCF dans le Nord. Fabien Roussel se défend d'avoir occupé un emploi fictif, et affirme avoir "les documents" prouvant qu'il a bien occupé ce poste.

Anne Hidalgo

Des amendes pour diffamation

En 25 mai 2016, Anne Hidalgo est condamnée à 500 euros d'amende avec sursis et un euro de dommages et intérêts pour avoir diffamé l'architecte Jean-François Cabestan, qui travaillait sur la protection du patrimoine parisien. Anne Hidalgo avait affirmé qu'il avait utilisé des documents municipaux "à des fins personnelles pour un colloque". En 2017, sa condamnation a été confirmée en appel.

En 2017, Anne Hidalgo est de nouveau condamnée pour diffamation, après avoir affirmé que le Front national aurait "soutenu pendant la guerre la collaboration avec les nazis". Elle écope d'une amende de 500 euros, d'un euro de dommages et intérêts ainsi que de 2.000 euros pour les frais de justice.

Une amende à la ville de Paris pour avoir embauché trop de femmes

En 2020, la ville de Paris est condamnée à payer 90.000 euros d'amende, pour avoir nommé trop de femmes à des postes d'encadrement deux ans plus tôt. Une amende jugée "évidemment absurde" par Anne Hidalgo. Ses services n'avaient pas respecté une loi de 2012, abrogée depuis. Cette amende a été annulée par la ministre de la Fonction publique en janvier 2021.

Yannick Jadot, condamné pour une action coup de poing de Greenpeace

Directeur des campagnes de Greenpeace de 2002 à 2008, Yannick Jadot organise les actions coup de poing de l'ONG écologiste. En 2005, pour "l'opération Plutonium" qui vise à dénoncer le programme d’armement nucléaire français, il pénètre dans la base opérationnelle de l'Île longue, dans la rade de Brest. C'est le port des sous-marins nucléaires de la Marine nationale. L'année suivante, il est condamné pour atteinte aux intérêts supérieurs de la Nation. Il écope de deux mois de prison avec sursis et 2.000 euros d'amende.

Valérie Pécresse, bientôt jugée pour diffamation

En décembre prochain, la candidate à la Présidentielle et actuelle présidente de la région Île-de-France sera jugée pour diffamation à l'encontre d'un magistrat, a révélé Libération le 10 mars dernier. Valérie Pécresse s'en est prise à un juge de la Cour régionale des comptes, après un rapport sur la gestion financière de la région. Une partie du rapport porte sur le recrutement controversé de chargés de missions auprès des élus.

Marine Le Pen

Condamnée pour complicité de diffamation

En 2010, Marine Le Pen et son père Jean-Marie sont condamnés pour complicité de diffamation envers un ancien élu frontiste, Christian Baeckeroot. Dans un communiqué sur son site, le FN avait accusé cet homme d'avoir insulté le vice-président du parti. Marine Le Pen écope d'une amende avec sursis de 1.500 euros, une condamnation confirmée en appel.

L'affaire des assistants d'eurodéputés FN

En 2015, le Parlement européen soupçonne d'emplois fictifs une trentaine d'assistants parlementaires d'eurodéputés, qui occupent par ailleurs des postes stratégiques au sein du Front national ou auprès de Marine Le Pen. Une information judiciaire est ouverte à Paris en 2016 pour "escroquerie en bande organisée", un motif qui peut être assimilé à un financement illégal de parti politique. Marine Le Pen nie les faits, mais est mise en examen en 2017. En 12018, sa mise en examen est aggravée et élargie au détournement de fonds publics. Les juges ont clôturé l'information judiciaire en septembre 2021, et devraient dire dans les mois qui viennent si un procès aura lieu. La justice européenne a déjà condamné Marine Le Pen à rembourser 300 000 euros au Parlement européen pour travail fictif.

L'affaire des kits de campagne de 2012

Dans l'affaire des kits de campagne des élections présidentielle et législatives de 2012, Marine Le Pen a été entendue sous le statut de témoin assisté, intermédiaire entre celui de témoin simple et celui de mis en examen. Dans cette affaire, le FN a été condamné en 2020 à une amende, et plusieurs de ses cadres à des peines de prison.

Le manoir de Montretout sous-évalué ?

Marine Le Pen, comme son père, est suspectée d'avoir, en 2014, lors de sa déclaration de patrimoine de députée européenne, sous-évalué de deux tiers la valeur des parts qu'elle détient dans la société civile immobilière propriétaire de leur demeure familiale, le manoir de Montretout. En 2016, le parquet national financier a ouvert une enquête préliminaire sur ces déclarations de patrimoine.

Eric Zemmour

Condamné après ses propos sur "les trafiquants" et le recrutement "des Arabes ou des Noirs"

En mars 2010, le polémiste et chroniqueur télé déclare sur Canal+ que "la plupart des trafiquants sont noirs et arabes, c'est comme ça, c'est un fait". Eric Zemmour est condamné à 1.000 euros d'amende pour provocation à la haine raciale.

Le même jour, il avait déclaré sur France Ô que les employeurs "ont le droit de refuser des Arabes ou des Noirs". Ces propos lui valent une nouvelle condamnation en février 2011 : il écope de 2.000 euros d'amende avec sursis.

Condamné pour ses propos anti-islam sur France 5

Eric Zemmour assure, en 2018 sur France 5, que la France vit "depuis trente ans une invasion" de la part de l'islam et qu'elle est le théâtre d'un "jihad" qui vise à l'"islamiser". Il est condamné pour provocation à la haine religieuse, et écope de 3.000 euros d'amende.

Les déclarations sur les mineurs migrants

Éric Zemmour a été condamné en janvier dernier à 10.000 euros d'amende pour provocation à la haine et à la violence, après ses déclarations sur les mineurs migrants. En 2020 sur CNews, il avait qualifié les migrants mineurs isolés de "voleurs", "assassins", "violeurs". Une vingtaine de conseils départementaux, qui ont la compétence pour prendre en charge les mineurs isolés, s'étaient portés partie civile. Eric Zemmour a fait appel du jugement.

Un clip de campagne qui ne respecte pas les droits d'auteur

Le 4 mars dernier, Eric Zemmour a été condamné pour avoir utilisé des images sans autorisation dans son clip de campagne. Il a été condamné pour "contrefaçon de droits d'auteur". Dans sa vidéo d'annonce de candidature, il avait utilisé de nombreuses images d'actualité et d'extraits de films sans en demander les autorisations. Il a été condamné à verser plus de 70.000 euros aux plaignants. Le candidat a fait appel.

Jugement en mai pour ses propos sur Pétain

Le 12 mai prochain, un peu plus de deux semaines après le second tour de la présidentielle, la cour d'appel de Paris se prononcera sur les accusations de "contestation de crime contre l'humanité" qui visent Éric Zemmour. En 2019, le candidat a soutenu que le maréchal Pétain avait "sauvé" les juifs français. Il avait été relaxé en février 2021, avant le procès en appel en janvier dernier.

Jugé pour ses propos homophobes en 2023

Éric Zemmour sera jugé en mai 2023 pour diffamation aggravée, pour des propos tenus sur le "mouvement féministe" et le "mouvement LGBT". En 2019 sur CNews, il accuse notamment les personnes LGBT "d’avoir la main sur l’État et de l’asservir à [leur] profit". Il les accuse aussi de "désagréger la société".

Le discours de la "convention de la droite"

Une procédure est également toujours en cours concernant le discours de la "convention de la droite" organisée par des proches de Marion Maréchal, le 28 septembre 2019. Eric Zemmour y avait fustigé les immigrés "colonisateurs" et une "islamisation de la rue". Condamné à 10.000 euros d'amende en première instance, il a été relaxé en appel en septembre dernier. Le parquet général a formé un pourvoi en cassation. L’affaire est toujours en cours.

Jugé à l'automne dans l'affaire du prénom d'Hapsatou Sy

Éric Zemmour sera également jugé en septembre 2022 pour "injure raciste", après avoir qualifié le prénom de la chroniqueuse Hapsatou Sy d'"insulte à la France".

Jugé à l'automne pour "injure raciale" contre Danièle Obono

Éric Zemmour doit aussi être jugé fin 28 octobre 2022, a indiqué son avocate à France Inter, pour "injure raciale" contre la député La France Insoumise Danièle Obono. Sur CNews, à la veille de l'ouverture du procès des attentats de janvier 2015, et en pleine polémique sur la représentation de l'élue en esclave dans Valeurs actuelles, le polémiste avait justifié ces caricatures : "On a le droit de se moquer de Madame Obono.Non seulement on a le droit de critiquer Mme Obono, mais on a le devoir de combattre Mme Obono", avait déclaré Eric Zemmour.

