Présidentielle : "pas d'indécision, vous allez vous battre !" lance François Fillon à Marseille

En meeting devant plus de 3 5000 personnes au Parc Chanot de Marseille, François Fillon a taclé les programmes de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Ses soutiens se disent de plus en plus convaincus des chances du candidat de la droite et du centre.

Après Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, c'est François Fillon qui était en meeting à Marseille ce mardi soir. Le candidats de la droite et du centre pour l'élection présidentielle a détaillé son programme aux plus de 3 500 militants réunis dans le Palais des Expositions du Parc Chanot.

Marseille, pas d'hésitation, pas d'indécision ! Maintenant, tous à l'action, tous vers la victoire et tous pour la France !" - François Fillon, candidat de la droite et du centre

A la fin des 45 minutes de son discours, François Fillon a galvanisé ses soutiens. "Jusqu'au dernier instant, vous allez vous battre parce que vous êtes des militants de la France", a lancé l'ancien Premier ministre à la foule.

"On va gagner", scandaient les militants pour François Fillon © Radio France - Lauriane Delanoë

Des tacles contre ses opposants

Comme dans tous ses meetings, il a critiqué Emmanuel Macron, "qui dit tout et son contraire" selon François Fillon. Mais le candidat a surtout mis dos à dos Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon - qui le devance dans les derniers sondages. "Ce n'est pas avec le programme communiste de M. Mélenchon et avec le retour au franc de Marine Le Pen que l'économie française va redémarrer", d'après François Fillon.

Ces gens-là veulent nous faire croire que c'est la sardine qui a bouché le port de Marseille." - François Fillon

Ses militants sont ressortis encore plus convaincus de leur vote. "Au vu de la polémique et des affaires, j'aurai pu douter", glisse Catherine, 58 ans. "Mais c'est le seul qui a un programme qui tient la route", poursuit cette mère de deux filles d'une vingtaine d'années.

Les indécis voteront-ils pour François Fillon ?

Christiane, riveraine du Parc Chanot, va plus loin : "Plus on s'acharne contre François Fillon, plus ça me conforte dans mon envie de voter pour lui." Son voisin de meeting acquiesce, sûr que les nombreux indécis de cette élection choisiront le Sarthois au dernier moment. "Ils vont réfléchir, et choisir l'expérience", assure Jacques, militant pour la droite depuis ses études en 1948.

François Fillon, lui, n'a évoqué les affaires qu'en un mot, à la tribune. Juste avant son appel à la mobilisation de ses militants, il a une nouvelle fois dénoncé "les calomnies" à son encontre.

Les 3 500 chaises installées dans la salle du Parc Chanot étaient prises. © Radio France - Lauriane Delanoë