Présidentielle : quelles sont vos idées concrètes pour que la vie politique soit plus saine ?

BOX POPULI - France Bleu vous donne la parole. A l'occasion de l'élection présidentielle, formulez vos idées, vos propositions, vos solutions pour la France. Cette semaine : quelles sont vos idées concrètes pour que la vie politique soit plus saine ?

Polémique sur les soupçons d’emplois fictifs occupés par Penelope Fillon, enquête en cours sur les assistants du Front national au Parlement européen, qui estime que Marine Le Pen a perçu des sommes pour rémunérer des collaborateurs qui auraient en réalité travaillé pour le parti, Nicolas Sarkozy et 13 autres protagonistes jugés pour les dépenses de campagne de l'ex président en 2012 et les fausses factures de la société Bygmalion : les "affaires" sont omniprésentes en cette période pré-électorale.

Vos idées concrètes pour que la vie politique soit plus saine

Dans le cadre de notre opération Box Populi, nous recueillons vos idées et vos propositions. Dites-nous : quelles sont vos idées concrètes pour que la vie politique soit plus saine ? Quelles solutions proposez-vous ?

Box populi : France Bleu vous donne la parole

Pendant toute la campagne présidentielle, France Bleu se mobilise et lance l'opération "Box populi". Chaque semaine, nous invitons nos auditeurs et internautes à faire des propositions sur des thématiques liées à l'élection présidentielle (23 avril - 7 mai). En fin de semaine, vos meilleures propositions, vos idées les plus riches et/ou originales feront l'objet d'un article sur francebleu.fr.

