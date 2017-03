BOX POPULI - France Bleu vous donne la parole. A l'occasion de l'élection présidentielle, formulez vos idées, vos propositions, vos solutions pour la France. Cette semaine : tarifs, remboursements, désert médicaux, quelles sont vos propositions pour améliorer l'accès aux soins ?

La santé et l'accès aux soins, c'est évidemment un enjeu essentiel du scrutin présidentiel 2017. Le déficit de la sécurité sociale, le financement des hôpitaux, l'accès aux soins des plus fragiles ou encore la désertification médicale sont au cœur du débat. Et en ce qui concerne la santé et la protection sociale, les candidats proposent des solutions divergentes.

Pendant toute la campagne présidentielle, France Bleu se mobilise et lance l'opération "Box populi". Chaque semaine, nous invitons nos auditeurs et internautes à faire des propositions sur des thématiques liées à l'élection présidentielle (23 avril - 7 mai). En fin de semaine, vos meilleures propositions, vos idées les plus riches et/ou originales feront l'objet d'un article sur francebleu.fr.

Tarifs, remboursements, désert médicaux, vos propositions pour améliorer l’accès aux soins

Voici la question que nous vous posons cette semaine : tarifs, remboursements, désert médicaux, quelles sont vos propositions pour améliorer l'accès aux soins ? Quelles solutions concrètes proposez-vous ?

