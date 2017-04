Présidentielle : quelles sont vos propositions pour améliorer votre pouvoir d'achat ?

BOX POPULI - France Bleu vous donne la parole. A l'occasion de l'élection présidentielle, formulez vos idées, vos propositions, vos solutions pour la France. Cette semaine : quelles sont vos propositions pour améliorer votre pouvoir d'achat ?

Quelles solutions concrètes pour améliorer votre pouvoir d'achat ? C'est la question que nous vous posons cette semaine, à moins de trois semaines du 1er tour de l'élection présidentielle, dans le cadre de l'opération box Populi.

Box populi : France Bleu vous donne la parole

Pendant toute la campagne présidentielle, France Bleu se mobilise et lance l'opération "Box populi". Chaque semaine, nous invitons nos auditeurs et internautes à faire des propositions sur des thématiques liées à l'élection présidentielle (23 avril - 7 mai). En fin de semaine, vos meilleures propositions, vos idées les plus riches et/ou originales font l'objet d'un article sur francebleu.fr.

Vos propositions pour le pouvoir d'achat

Voici la question que nous vous posons cette semaine : quelles sont vos propositions pour améliorer votre pouvoir d'achat ? Quelles mesures concrètes proposez-vous ? Pour participer, complétez le formulaire ci-dessous.

