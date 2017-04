Présidentielle : les résultats du 1er tour en Occitanie

Emmanuel Macron et Marine Le Pen arrivent en tête du premier tour ce dimanche 23 avril et se qualifient pour le second tour de la présidentielle. Les résultats, la participation et les détails du vote dans la région Occitanie.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront au second tour de l'élection présidentielle. Les résultats, la participation et les détails du vote dans la région Occitanie. C'est une première, ni le Parti socialiste, ni Les Républicains ne sont qualifiés pour le second tour de l'élection présidentielle.

La candidate du Front national arrive en tête dans six départements de la région : l'Aude, le Gard, l'Hérault et les Pyrénées-Orientales, le Tarn et le Tarn-et-Garonne. Le candidat d'En Marche ! dans cinq : l'Aveyron, le Gers, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et le Lot. François Fillon et Jean-Luc Mélenchon obtiennent cette première place chacun dans un département, respectivement la Lozère et l'Ariège.

Dans la région Occitanie, les trois premiers candidats finissent le premier tour dans un mouchoir de poche. Marine Le Pen arrive en tête avec 22,98% des voix, suivie de près par la candidat d'En marche ! Emmanuel Macron avec 22,32%, lui-même talonné par Jean-Luc Mélenchon avec 22,14%. François Fillon obtient la quatrième place avec 17,07% des suffrages. La participation est de 81,05% pour l'Occitanie.

Les résultats du 1er tour dans le Gard et la Lozère

Dans le Gard, Marine Le Pen prend très largement la tête avec 29,3% des voix, suivie par Jean-Luc Mélenchon avec 21,61% des suffrages, puis Emmanuel Macron avec 18,78% et Jean-Luc Mélenchon avec 21,61%. Dans le département, la participation atteint 80,06%.

À Nîmes, Jean-Luc Mélenchon obtient la première place avec 23,99% des voix, puis Marine Le Pen avec 21,56%, suivie par Emmanuel Macron avec 21,31% et François Fillon avec 20,32%.

Dans le détail : les résultats et les réactions dans le Gard

En Lozère, François Fillon prend la première place avec 22,82%, puis Emmanuel Macron avec 21,73%, suivi par Jean-Luc Mélenchon à 19,7% et Marine Le Pen est à la quatrième place avec 18,89%. La participation est de 83,28% dans le département.

À Mende, Emmanuel Macron arrive en tête avec 28,64% des voix, puis François Fillon avec 20%, Jean-Luc Mélenchon avec 19,94% et la candidate du Front national obtient 15,13%, très loin de son score national.

Les résultats du 1er tour en Haute-Garonne

En Haute-Garonne, en tête de classement, Emmanuel Macron à 26,43% et Jean-Luc Mélenchon à 23,69% se démarquent largement de Marine Le Pen à 16,71% et de François Fillon à 16,49%. La participation compte 81,11% de votants dans le département.

À Toulouse, Jean-Luc Mélenchon prend la première place avec 29,16% des voix, suivi d'Emmanuel Macron avec 27,27%, puis François Fillon avec 17,69%. Benoît Hamon en quatrième position avec 10,36%, avant Marine Le Pen à 9,37%, très largement en dessous de son score national.

Les résultats du 1er tour dans l’Hérault

Dans l'Hérault, Marine Le Pen se classe à la première place avec 25,7%, suivie de Jean-Luc Mélenchon à la deuxième avec 22,97% des voix, puis Emmanuel Macron avec 20,52% et François Fillon avec 17,6%. Et la participation est de 80,09% dans le département.

À Montpellier, Jean-Luc Mélenchon arrive très largement en tête avec 31,46%, bien au-dessus de son résultat national, suivi d'Emmanuel Macron avec 24,69%, puis François Fillon avec 15,79% et Marine Le Pen avec 13,32%.

Les résultats du 1er tour dans les Pyrénées-Orientales

Dans les Pyrénées-Orientales, Marine Le Pen arrive seule et très largement en tête avec 30,05% des voix, suivie par Jean-Luc Mélenchon avec 21,14% des suffrages, Emmanuel Macron obtient 18,46% et François Fillon compte 17,19%. Dans le département, la participation atteint 78,74%.