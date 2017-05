Présidentielle: à Saint-Christols-lès-Alès virement de bord pour le second tour

Emmanuel Macron a détrôné Marine Le Pen à l'issue du second tour de la présidentielle à Saint-Christols-lès-Alès. De la troisième place, avec 19% des voix, il gagne, en deux semaines, 1205 voix et arrive en tête avec un score de 55.8%. Des électeurs racontent leur choix.

Plus 1205 voix entre le premier et le second tour, Emmanuel Macron a largement dépassé son adversaire Marine Le Pen dans la commune de Saint-Christols-lès-Alès. Pourtant la candidate du Font National était arrivée première à l'issue du premier tour. Si elle a gagné 300 voix, il y a eu un net revirement de situation dans la commune.

Axel vient de passer la journée en famille dans son pavillon. Qu'Emmanuel Macron soit repassé devant Marine Le Pen cela ne l’étonne pas trop.

Lorsqu'on a regardé le débat, on s'est rendu compte qu'elle s'était grillée, elle n'a fait que l'attaquer" Axel, habitant de Saint-Christols-lès-Alès

Le jeune chauffeur de taxi a voté Front National aux deux tours, il a même hésité pour le second: "oui j'y ai pensé en lisant le dernier papier reçu dans la boîte-aux-lettres". Mais par peur de l'abstention, il a préféré glisser le papier Marine Le Pen dans un dernier soutien.

S'abstenir, Arlette qui n'habite pas très loin y a songé. Mais cette électrice de la France Insoumise ne pouvait pas laisser passer le FN dans sa commune.

Ça aurait été la honte quand même, ça m'aurait fait trop mal au ventre qu'elle passe. Vous savez, parfois, ça se joue à très peu de voix près, on s'est avec mon mari qu'il valait mieux aller voter pour s'assurer qu'elle ne passe pas" Arlette.

Et Arlette a même trainé son mari, abstentionniste du premier tour. Pas étonnant comme attitude pour le premier adjoint Henri Francès qui tenait un bureau de vote