Présidentielle : à Saint-Sauveur-le-Vicomte, les habitants "n'attendent rien des politiques"

Les maires ruraux de la Manche se réuniront ce vendredi en assemblée générale à Saint-Lô. L'occasion pour nous de parler ruralité à deux mois de la présidentielle. Exemple dans une commune au coeur du Cotentin : Saint-Sauveur-le-Vicomte.

Saint-Sauveur-le-Vicomte, 2 000 habitants, un château du 11e siècle et une ambiance plutôt maussade en ces jours de février. Le ciel est gris et le moral des électeurs est bas. A 8 semaines du premier tour de la présidentielle, sous le casque chauffant de la coiffeuse, cette habitante prend un coup de froid à la question sur la campagne " les politiques ils sont à Paris, ils vivent dans un autre monde". Et voilà c'est parti les langues se délient. Et ce qui revient dans toutes les bouches c'est la vie : la vie des commerces, la vie des services publics, la vie de la commune : "y'a plus de commerces ici, les politiques ils m'endorment."

"Les politiques, ils ne connaissent la France d'en bas qu'au moment des élections"

Rue principale dans le bourg : d'un côté puis de l'autre une boulangerie, une boucherie et une fleuriste Nathalie qui constate une chose dans cette campagne : "aucun ne parle des petits commerçants et je trouve ça dramatique. J'irais voter mais je ne sais pas encore pour qui". Un peu plus loin trottoir d'en face Nadège elle tient un pressing depuis des années et elle aussi elle se sent oublié des politiques : "la France d'en bas ils savent au moment des élections qu'on est là après que des paroles". Jocelyn lui est revenu aux sources après une vie dans le sud de la France, il a a monté une supérette et il l'assure il ne peut compter que sur lui "j'attends rien de la communauté". Et puis il y a Jacqueline une septuagénaire sceptique et nostalgique : "honnêtement la campagne présidentielle on ne croit pas trop ce que disent les politiques". Saint-Saveur-le-Vicomte a bien changé, les maisons sont fermées, les commerces aussi, ce n'est plus comme avant." Et oui pour beaucoup finalement la vie en milieu rural c'était mieux avant et ce sera peut-être pire après...Après le 23 avril 2017...