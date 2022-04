Présidentielle second tour : comment les Franciliens ont-ils voté dans leur département ?

En Ile-de-France, Emmanuel Macron s'impose largement au second tour de l'élection présidentielle 2022. Il gagne la partie avec 73,02 % (26,98% pour Marine Le Pen). L'abstention est importante : 29,38% (28,2 pour la France).

L'Ile-de-France

En Ile-de-France, c'est à Paris que le président réélu fait son meilleur score (85,10%). Dans la capitale qui, pour l'instant, n'a jamais fait la part belle à l'extrême droite, Marine Le Pen, avec son tout petit résultat au premier tour, n'avait aucune chance de finir gagnante malgré le score d'Eric Zemmour, faible (8,16%) mais jamais vu à Paris.

L'appel de Jean-Luc Mélenchon et de tous ceux qui avait demandé à faire barrage à l'extrême droite a été entendu, semble-t-il, dans la capitale.

Emmanuel Macron arrive aussi largement en tête dans les Hauts-de-Seine (80,39%). Là encore, les petits scores de l'extrême droite au premier tour donnaient une chance quasi nulle à Marine Le Pen de gagner dans ce département.

En Ile-de-France, c'est en Seine-et-Marne que le président de la République obtient, au second tour, son plus mauvais score (56,98%). Dans ce département, Marine Le Pen n'est pas si loin que ça derrière lui avec 43,02%. C'est son meilleur score en Ile-de-France.

Les résultats par département

Paris

À Paris, au second tour Emmanuel Macron s'impose avec 85,10%. Marine Le Pen est à 14,90%. Au premier tour, Emmanuel Macron était en tête avec 35,34%, Jean-Luc Mélenchon était à 30,08%. Marine Le Pen avait obtenu 5,54% et Eric Zemmour 8,16%

Seine-et-Marne

Au second tour dans ce département, Emmanuel Macron obtient 56,98% des voix et Marine Le Pen 43,02%. Au premier tour, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient au coude-à-coude (25% et 25,8%). Marine Le Pen était à quelques points derrière (23,5%) et Eric Zemmour avait obtenu 7,25%.

Val-de-Marne

Au second tour, Emmanuel Macron a obtenu 74,48% et Marine Le Pen 25,52%. Au premier tour, Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 32,67%, Emmanuel Macron 29,10% et Marine Le Pen 11,82%. Le président de la République a sans aucun doute bénéficié d'un gros report de voix.

Yvelines

Au second tour, Emmanuel Macron obtient 71,05%, Marine Le Pen 28,95%. Au premier tour, le président réélu avait obtenu 33,41%, Jean-Luc Mélenchon 22,89%, Marine Le Pen 13,77% et Eric Zemmour 8,74%.

Hauts-de-Seine

Dans ce département, Emmanuel Macron obtient, au deuxième tour, 80,39%, Marie Le Pen 19,61%. Au premier tour, Emmanuel Macron avec 37,11% était derrière Jean-Luc Mélenchon qui avait obtenu 25,77% des voix. Marine Le Pen était à 8,37%, juste devant Eric Zemmour (8,10%).

À Neuilly-sur-Seine, Emmanuel Macron a fait un gros carton avec 82,58% des voix. Marine Le Pen est à 17,42%. Au premier tour, le président avait obtenu 48,98%, Valérie Pécresse 15,14%. Marine Le Pen était très loin derrière avec 5,68% mais Eric Zemmour obtenait le très bon score de 18,75%.

Essonne

Emmanuel Macron obtient, au second tour, 65,43% et Marine Le Pen est à 34,57%. Au premier tour, le président avait obtenu 27,65%, un peu moins que Jean-Luc Mélenchon (28,12%), Marine Le Pen 17,79%, Eric Zemmour 6,60%.

Seine-Saint-Denis

Au second tour, Emmanuel Macron obtient 73,72%, Marie Le Pen 26,28%. Au premier tour, Emmanuel Macron était à 20,27%, loin derrière Jean-Luc Mélenchon (49,09%). Marine Le Pen était à 11,88% et Eric Zemmour à 5,15%.

À Saint-Denis, Emmanuel Macron obtient 79,09%, Marine Le Pen 20,91%. Au premier tour, le président avait obtenu 16,22% alors que Jean-Luc Mélenchon caracolait en tête avec 61,13%. Marine Le Pen était à 8,29%, Eric Zemmour était à 3,09%.

Val-d'Oise

Emmanuel Macron obtient 66,15%, Marine Le Pen 33,85%, au second tour. Au premier tour, Emmanuel Macron (26,09%) était derrière Jean-Luc Mélenchon (33,17%). Marine Le Pen était à 17,20%, Eric Zemmour à 7,09%.

Pour connaître les résultats au plus près de chez vous