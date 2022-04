Présidentielle : plusieurs candidats en-dessous des 5% appellent aux dons pour rembourser leur campagne

Alors que le second tour de l'élection présidentielle opposera Emmanuel Macon et Marine Le Pen, des partis dits "traditionnels" ont enregistré le pire score de leur histoire, comme Les Républicains et le Parti Socialiste. Valérie Pécresse, Anne Hidalgo, ou encore Yannick Jadot n'ont pas atteint la barre des 5% au premier tour ce dimanche 10 avril, ce qui signifie qu'ils recevront un remboursement minime pour leurs frais de campagne. Un coup dur qui pousse certains candidats déchus à un appel aux dons.

Comment fonctionne le remboursement des frais de campagne ?

Les dépenses liées à la campagne électorales ne sont pas illimitées. Selon la loi, le plafond s’élève à 16,851 millions d’euros pour les candidats en course au premier tour, et 22,509 millions d’euros pour les finalistes au second tour. Le remboursement des frais de campagne se fait en fonction du nombre de voix obtenues.

Lorsqu'un candidat est en dessous du seuil des 5%, l’Etat reverse une somme équivalente à 4,75 % du plafond de dépenses autorisées au premier tour, soit environ 800 000 euros. Pour les candidats ayant obtenu plus de 5% des voix mais pas qualifiés pour le second tour, le remboursement des frais atteint presque la moitié du plafond des dépenses autorisées, soit 47,5% (Environ 8 millions d'euros). C'est le cas pour Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour par exemple. Pour Emmanuel Macron et Marine Le Pen, tous deux en lice pour le second tour, le remboursement atteint 47,5% du plafond des dépenses du premier et second tour, soit l'équivalent d'environ 10,7 millions d'euros.

"Situation critique" pour EELV

Yannick Jadot n'a pas réussi à atteindre la barre des 5% pour ce premier tour, avec un score estimé entre 4 et 5%. Dès dimanche soir, le candidat écologiste évoquait la situation financière de son parti Europe Ecologie Les Verts dans son discours. Il a appelé les militants à un "soutien financier pour poursuivre ces combats", demandant même des dons pour son parti. Même constat ce lundi matin de la part de du secrétaire national d'EELV Julien Bayou. "La situation est critique, le fait de rater la barre des 5% nous met dans une très très grande difficulté, explique Julien Bayou sur France Inter. On avait fort heureusement baissé la voilure et dépensé moins que ce que nous avions prévu", a-t-il ajouté, évoquant des dépenses pour la campagne de premier tour "aux alentours de 6 millions d'euros".

"Dans l'immédiat, nous avons une échéance majeure à la fin du mois de mai et donc nous devons trouver 2 millions d'euros dans les cinq semaines qui viennent", explique-t-il.Il dit s'adresser "aux personnes qui ont pu soutenir Yannick Jadot" mais aussi "aux personnes qui auraient voulu voter Yannick Jadot et peut-être ont voté pour un autre candidat. On a besoin de ce soutien pour continuer à faire vivre l'écologie", a-t-il plaidé.

Valérie Pécresse appelle à "une aide d'urgence"

Il s'en est fallu de peu pour que la candidate Les Républicains Valérie Pécresse atteigne les 5% des suffrages, ce qui lui aurait permis un remboursement de l'équivalent de 8 millions d'euros. Créditée de 4,8% des voix selon les dernières estimations, elle a ce lundi appelé "une aide d'urgence pour boucler le financement de sa campagne", invoquant "la survie des Républicains".

Valérie Pécresse évoque une "situation critique" également pour son parti, qui ne sera pas remboursé de "7 millions d'euros" de frais. Elle a aussi indiqué être "endettée personnellement à hauteur de 5 millions d'euros". "C'est pourquoi j'ai besoin de votre aide, d'urgence, d'ici le 15 mai, pour boucler le financement de cette campagne présidentielle (...) Il en va de la survie des Républicains, et au-delà de la survie de la droite républicaine", a-t-elle lancé devant la presse depuis le siège du parti.

Défaite historique pour le PS, mais pas de "faillite"

La gauche socialiste a enregistré son plus bas score pour une élection présidentielle, avec moins de 2% des voix obtenues pour Anne Hidalgo. Si le parti risque aussi d'être en difficulté financière, ce n'est pas la faillite, assure Olivier Faure, premier secrétaire du PS. "Nous n'avons pas eu recours à un emprunt, affirme-t-il sur franceinfo ce lundi matin. Nous avons autofinancé la campagne et donc il n'y a pas de dette à rembourser. Les appels aux dons sont toujours nécessaires parce que cela permettrait d'avoir des permanents, d'avoir des gens qui peuvent nous aider à reconstruire. Mais il n'y a pas de faillite comme beaucoup l'auraient souhaité.