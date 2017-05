Présidentielle : suivez le débat d'entre-deux-tours de France Bleu Pays Basque et Sud Ouest

Macron - Le Pen : qui pour présider la France ? France Bleu Pays Basque et Sud Ouest organisent un débat d'entre-deux-tours entre les deux représentants des candidats au Pays Basque : Etienne Boutonnet (En Marche !) et Jean-Michel Iratchet (FN). A suivre en direct vidéo ce jeudi de 18h15 à 19h.

On continue le débat ce jeudi soir sur France Bleu Pays Basque, en collaboration avec le quotidien Sud Ouest. D'un côté, Etienne Boutonnet, ex responsable départemental des jeunes UDI, conseiller municipal de Bayonne, aujourd'hui référent au Pays Basque du mouvement d'Emmanuel Macron d'En Marche ! De l'autre, Jean-Michel Iratchet, secrétaire départemental du Front national et conseiller régional de Nouvelle Aquitaine, soutien de Marine Le Pen.

L'occasion pour les deux élus de confronter les programmes de leurs candidats vu du Pays Basque, au lendemain du grand débat très tendu entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Notre débat d'entre-deux-tours est à suivre sur cette page en direct vidéo de 18h15 à 19h. Il est animé par Yves Tusseau, Bixente Vrignon et Pierre Sabathié (Sud Ouest).

Les résultats du 1er tour de la présidentielle au Pays Basque

Au 1er tour, au Pays Basque, c'est Emmanuel Macron qui est ressorti en tête des suffrages (25,06%), devant François Fillon, arrivé deuxième (21,60%) puis Jean-Luc Mélenchon (19,19%). Marine Le Pen n'a obtenu que la quatrième position (12,11%).

A LIRE AUSSI

► VIDÉOS - Présidentielle : ce qu'il faut retenir du débat très tendu entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen