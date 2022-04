Présidentielle : une assemblée générale contre le fascisme et le libéralisme à Clermont-Ferrand

Une quarantaine de personnes se sont réunies place de la Victoire ce samedi matin, à une semaine du second tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

La Furtive, aussi appelée Maison des résistances et des résiliences, a convoqué ce samedi 16 avril une assemblée générale, contre le fascisme et le libéralisme. Une manière de manifester son mécontentement face au second tour de la présidentielle, qui oppose Marine Le Pen et Emmanuel Macron.

Place de la Victoire, ils étaient une quarantaine de citoyens, dont de nombreux issus de mouvances écologistes, comme Valérie Agathe. Pour elle, entre "la peste et le choléra", le choix sera difficile le 24 avril.

Les participants de l'assemblée générale exprime leur point de vue à l'entre-deux-tours. © Radio France - Lou Momège

"La solution du fascisme, on l'a déjà testée historiquement, et ça me fait très peur", expose-t-elle d'un côté. Tandis que de l'autre : "Face aux enjeux climatiques, on se rend bien compte qu'on ne peut plus continuer dans la voie du capitalisme et du libéralisme."

Malgré ses hésitations, Valérie Agathe, à l'image d'autres participants, se dit plus encline à voter pour Emmanuel Macron. Elle juge en effet le libéralisme plus simple à combattre que les idées d'extrême droite portées par la candidate du Rassemblement national.

Pour David, militant à la CGT Education, le plus important aujourd'hui est de commencer à organiser "les contre-pouvoirs", quelque soit l'issue de l'élection présidentielle. "Il faut qu'on s'organise rapidement et qu'on arrive à coordonner nos luttes, qui sont très diverses, mais toutes utiles pour construire un monde meilleur."