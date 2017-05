Présidentielle : vos idées, vos propositions, vos solutions pour la France

BOX POPULI - Pendant toute la campagne, nous avons demandé aux auditeurs et internautes de France Bleu de partager leurs propositions sur des thématiques liées à l'élection présidentielle. Et vous ne manquez pas d'idées. Voici une sélection des nombreuses solutions recueillies.

Quelles sont vos idées concrètes pour que la vie politique soit plus saine ? Comment apaiser les tensions dans les quartiers et les banlieues difficiles ? Quelles sont vos solutions pour résoudre les problèmes de l'agriculture française ? Comment améliorer l'égalité hommes-femmes ?

Tarifs, remboursements, déserts médicaux : quelles solutions pour améliorer l'accès aux soins ? Comment mieux aider les personnes handicapées ? Améliorer le système de retraites ? Augmenter votre pouvoir d'achat ? Quelles sont vos idées pour mieux vous déplacer demain ? Enfin, quelles solutions pour résorber le chômage ?

Avec sa Box Populi, France Bleu vous a donné la parole, pendant toute la campagne présidentielle. Chaque semaine, depuis le 13 février, nous avons invité nos auditeurs et internautes à faire des propositions sur des thématiques liées à l'élection présidentielle. L'objectif : vous permettre de proposer vos solutions concrètes .

A quelques jours du second tour qui voit Emmanuel Macron affronter Marine Le Pen, nous vous proposons de découvrir ou de re-découvrir un résumé de vos réponses aux 10 questions posées pendant la campagne sur les pages Facebook du réseau France Bleu.

Vos idées concrètes pour que la vie politique soit plus saine

Vos solutions pour faire baisser le chômage

Comment apaiser les tensions dans les quartiers difficiles ?

Que faire pour résoudre les problèmes de l'agriculture française ?

Quelles solutions pour améliorer l'accès aux soins ?

Comment améliorer les conditions de vie des personnes handicapées ?

Comment améliorer le système de retraites ?

Vos propositions pour améliorer votre pouvoir d'achat

Comment améliorer l'égalité femmes-hommes ?

Transports : vos idées pour mieux se déplacer demain

Merci à tous pour votre participation !

