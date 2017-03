Présidentielle : vos solutions pour améliorer l'accès aux soins

BOX POPULI - Mieux rembourser les soins dentaires et optiques, développer les maisons de santé pluridisciplinaires, augmenter le numérus clausus, miser davantage sur la prévention... Nous vous avons demandé quelles seraient vos idées pour améliorer l'accès aux soins.

Tarifs, remboursements, désert médicaux : à 40 jours du 1er tour de la présidentielle, les internautes de France Bleu font leurs propositions dans le domaine de la santé et de l'accès aux soins.

Mieux rembourser les soins dentaires et optiques

Pour certains internautes, c’est le taux de base de remboursement de certains soins qui doit être modifié (à la hausse). Sur la page Facebook de France Bleu Nord, Betty Jarry se désole de devoir payer 600 euros de sa poche pour un problème de dent et Maryse Woillet insiste : “Optique et dents devraient être mieux remboursés vu le prix de la mutuelle”.

Sur la page de France Bleu Auxerre, Edith Huger demande le remboursement des soins dentaires et optiques, mais regrette que les candidats ne tiennent pas leurs promesses une fois élus.

La semaine dernière justement, le 10 mars, le ministère de la Santé a annoncé que les tarifs des prothèses dentaires seraient plafonnés (à 550 euros en 2018 et à 510 euros à partir de 2020) alors que la base de remboursement des couronnes allait augmenter, "de 107,5 euros à 120 euros en 2019". Des mesures annoncées à la suite de négociations tendues entre le ministère et les syndicats de dentistes.

Pour Chantal Cantalupi, le remboursement devrait également être élargi à d'autres affections. "Le ministère de la Santé laisse de côté certaine maladies comme la fibromyalgie. Pas de médicaments assez forts pour soulager ceux qui en souffrent pendant des années". "Ces malades ne sont pas des malades "imaginaires" comme certains le pensent", conclut-elle. Même chose pour l'arthrose, expliquent d'autres internautes.

Pour le développement de maisons médicales

Il est parfois difficile de se faire soigner dans les campagnes, confrontées au départ à la retraite des médecins et au désengagement des services publics de santé. Pour lutter contre la désertification médicale, des internautes proposent d'accélérer la création de maisons médicales, qui regroupent des professionnels de différentes spécialités. C'est le cas d'Anne-Marie Borrel sur la page Facebook de France Bleu Hérault : il faut "créer une maison médicale partout qui prendrait le relais des médecins quand leur cabinet est fermé. C'est ce qu'on a à Clermont l'Hérault. Ça désengorgerait les urgences !"

Obliger les médecins à s'installer dans les déserts médicaux ?

Dans certains départements, il y a urgence à attirer de jeunes médecins pour éviter la pénurie. Pour certains internautes, qui souhaitent que l'État oblige tout simplement les médecins à s'installer à la campagne, cette solution ne serait pas compliquée à résoudre avec une volonté politique. "Comme à l'armée", écrit Caty Noel. "Comme l'Etat règle les études par l'intermédiaire des bourses, il faudrait les obliger à aller dans les endroits où il n'y a pas de médecin ou de spécialistes", rebondit Josette Demandre.

Sur France Bleu Mayenne, Michel Ferron propose d’obliger les nouveaux médecins à exercer pendant cinq ans en milieu rural ou dans les hôpitaux. Les études de médecine sont gratuites, il propose donc que ces derniers “remboursent leur dette”.

Concrètement, on dénombre à Paris 798 médecins pour 100 000 habitants, contre seulement 180 médecins pour autant d'habitants dans l'Eure (chiffres ministère de la santé). Le gouvernement a mis en place des contrats d'engagement de service public (CESP). Il s'agit de bourses de 1200 euros brut par mois versées aux étudiants volontaires qui décident de s'installer dans une région en mal de médecins. 1500 contrats étaient annoncés pour 2017. D'autres dispositifs incitatifs sont également créés pour encourager les jeunes médecins à s'installer dans les secteurs désertés et les maisons médicales se sont largement développées (elles étaient 174 en 2012 et elles seront un millier à la fin 2017).

Plus de médecins et de personnels soignants

Certaines zones manquent de médecins parce qu'ils ne sont pas assez nombreux ? Il faut augmenter le numérus clausus “de 200%” propose Pace Bucuria sur la page Facebook de France Bleu Cotentin.

Au-delà des médecins, "il faut plus de personnels soignants, estime pour sa part Caroline Paul-Dillensege (France Bleu Lorraine Nord), ils sont débordés et ne peuvent plus s'occuper correctement des patients".

La prévention

Il vaut mieux prévenir que guérir ! A l'image de certains candidats à la présidentielle, les internautes accordent une grande grande importance à la prévention des risques de santé. Sur la page de France Bleu Bourgogne, Joël Andriot veut "redonner une place plus importante au dépistage et aux bilans de santé".

Pour L'In Cé (France Bleu Provence), il faut "favoriser les médecines complémentaires et préventives. Et apprendre au consommateurs comment mieux se nourrir et pourquoi il faut bien s'hydrater".

Les propositions des principaux candidats à la présidentielle

En matière de remboursements, François Fillon a abandonné le distinguo qu'il établissait entre "petits" et "gros" risques pour définir ce qui doit être remboursé (ou pas) par la Sécu. Pour autant, de nouveaux médicaments jugés "inefficaces" seront déremboursés. Benoît Hamon propose lui, de supprimer les franchises médicales (ce qui reste à la charge du patient après remboursement de la Sécu pour les médicaments, les actes paramédicaux et les transports sanitaires).

Pour l'ensemble des principaux candidats à la présidentielle, la prévention serait la solution pour améliorer la santé des Français et réaliser des économies. D'où leurs idées de faire rembourser le sport sur prescription comme c'est possible depuis le 1er mars (Hamon) ou d'instaurer une consultation de prévention longue et gratuite tous les deux ans (Fillon).

Contre les déserts médicaux, invitée de France Bleu Berry le 10 mars dernier, Marine Le Pen propose d'instaurer un stage d'internat de six mois dans les territoires en manque de médecins et le recours aux médecins proches de la retraite. Pour Benoît Hamon, il faut poursuivre le développement des maisons médicales. Pour Emmanuel Macron et François Fillon, la solution peut passer par la télémédecine.

Enfin, comment améliorer la prise en charge et les conditions de travail dans les hôpitaux ? Pour certains représentants du monde médical, les suppressions de postes à hôpital annoncées par François Fillon sont difficilement compatibles avec l'idée de garantir un meilleur accompagnement dans ces établissements de santé. Jean-Luc Mélenchon, quant à lui, a participé le 7 mars dernier à une journée de mobilisation des hospitaliers et travailleurs sociaux. La santé fait d'ailleurs partie des "biens communs" qui seront protégés dans la Constitution fondatrice de la VIe République proposée par Jean-Luc Mélenchon.

