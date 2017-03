Présidentielle : vos solutions pour améliorer l'égalité femmes-hommes

BOX POPULI - Salaires, stéréotypes, parité en politique et dans les entreprises, etc. Nous vous avons demandé quelles seraient vos idées pour améliorer l'égalité femmes-hommes.

On célébrait cette semaine la journée internationale pour les droits des femmes. Toute la journée du 8 mars, partout en France, associations, syndicats étaient mobilisés pour exiger l'égalité entre les hommes et les femmes. Dans les entreprises, en politique ou à la maison quelles sont vos idées pour améliorer l'égalité femmes-hommes ?

Nous vous avons posé la question sur Facebook dans le cadre de l'opération "Box Populi". Voici un résumé de vos propositions, recueillies cette semaine sur les pages Facebook du réseau France Bleu.

1. À travail égal, salaire égal

L’inégalité salariale, sans doute parce que c’est l’un des phénomènes les plus faciles à quantifier, fait partie des revendications numéro 1. "Pour travail égal, salaire égal, ce serait un bon début" écrit Michel Ruau (France Bleu Provence). "Pas de discrimination pour les postes de travail" insistent aussi Dominique Baffou, Christelle Norguet, Laure Bouffelière etc.

En France, l'écart de salaire moyen est de 19% pour un poste équivalent à temps plein entre une femme et un homme et ce, dans le secteur privé comme dans la fonction publique. Et les femmes se heurtent dès le début de leur carrière à ce plafond de verre : "Égalité des postes aussi pour toutes les plus jeunes" réclame Anne Machefert.

Cette revendication d'égalité salariale est évoquée en détails par Isabelle Jung, conductrice de poids-lourds en Alsace. Dans certains métiers dits "masculins", le sujet est sensible mais Isabelle semble plutôt sereine dans son entreprise.

2. Lutter contre les stéréotypes

L'éducation est la clé pour une majorité d'internautes. "Pour que le respect s'instaure et devienne naturel" propose Emmanuel Bloc'h en Normandie. Et Françoise Roquigny précise "ne pas cantonner les filles uniquement aux tâches ménagères ou sois belle et tais-toi. Les coins de jeux en maternelle sont des lieux de vie où les enfants jouent aux jeux d'imitation des adultes".

Et l'éducation ce n'est pas seulement à l'école que cela se passe, le comportement en famille est le meilleur moyen de faire évoluer les mentalités pour Sandra Monteforte. "Mesdames apprenez à vos garçons à faire les tâches ménagères afin qu'ils puissent soutenir quotidiennement leur conjointe quand ils seront adultes" précise-t-elle sur la page de France Bleu Isère.

Idem pour Yvonne Vincent qui dénonce sur francebleu.fr "le sexisme dans les jeux pour enfants les tables à repasser roses pour les filles et les voitures bleues pour les garçons par exemple". En matière de sexisme, la publicité est largement critiquée par les internautes. Exemple avec cette campagne d'affichage d'Yves Saint Laurent qui fait scandale. "Honteux et avilissante image. Comment est-ce possible de nous salir ainsi ?" demande Christine Carroll. En Drôme-Ardèche, Béatrice réclame simplement "évitez de nous dicter vos critères de mode: look, gros seins, etc. (...)".

3. Plus de femmes aux responsabilités

Que ce soit en politique ou à la tête des entreprises, les internautes réclament plus de femmes aux responsabilités. Par exemple, pour que la parité en politique soit plus visible chez nos parlementaires (26,9% de femmes députées et 22,1% de sénatrices), sur la page Facebook de France Bleu Besançon, ça peut paraître une boutade mais, à y regarder de plus près, ce n'est pas si idiot.

Amaury Damien, via francebleu.fr, propose, comme pour les élections départementales, "un scrutin binominal majoritaire à deux tours, composé impérativement d'une femme et d'un homme solidairement liés pour le résultat". Pour lui, il faut réduire les circonscriptions législatives et adopter ce mode de scrutin aussi pour les sénatoriales.

Du côté du pouvoir économique, les femmes doivent aussi avoir une place plus importante insiste Karolina Lamoril qui propose qu'il y ait "plus de femmes à des postes de direction générale". La première femme française à prendre les rênes d'une entreprise du CAC 40 était Isabelle Kocher chez Engie en mai 2016. En 2010, la part des femmes entrepreneures s'élève à seulement 28% (chiffre ministère des droits des femmes). Au 15 juillet 2015, près de 80% des grandes entreprises s'étaient dotées d'un accord ou d'un plan égalité hommes-femmes. Plus de 2.000 mises en demeure ont été adressées à des entreprises, seulement 65 ont été sanctionnées "les entreprises se mettant généralement en conformité avec leurs obligations" explique le ministère.

Salaires, parité, machisme : pour Denis Cabartier sur la page Facebook de France Bleu Gascogne, il faudrait surtout faire appliquer les lois qui existent et que le législateur montre l'exemple. La séance au cours de laquelle la ministre Cécile Duflot avait été sifflée pour sa robe à motifs reste dans les mémoires.

Ce que proposent les principaux candidats à la présidentielle pour l'égalité femmes-hommes

Marine Le Pen est l'une des rares femmes candidates à cette élection présidentielle. La présidente du Front national axe l'essentiel de ses propositions pour les femmes dans le cadre d'un combat contre le "fondamentalisme islamiste". Elle évoque "une relégation vestimentaire, voire territoriale" dans certains quartiers. Quant au problème des inégalités de salaires, propose "un plan national pour lutter contre la précarité professionnelle et sociale".

François Fillon évoque également les droits des femmes en parallèle avec un "combat contre l'obscurantisme que véhicule le totalitarisme islamique". Contre les "incivilités commises à l'égard des femmes dans l'espace public et les transports en commun", il propose une "amende aggravée". Il promet de développer l'hébergement d'urgence pour les victimes de violence conjugale. François Fillon qui promet "accès privilégié aux crèches et logements sociaux pour les mères isolées" et "gouvernement paritaire."

Pour Emmanuel Macron, l'égalité femmes-hommes doit devenir une "cause nationale". Il veut notamment publier les noms des entreprises mauvaises élèves en matière d'égalité salariale. Autre proposition du candidat du mouvement "En marche", Emmanuel Macron défend l'idée d'un congé maternité unique garanti et aligné sur le régime le plus avantageux. Son credo :"transformer les mentalités pour faire changer les comportements".

Pour "La belle alliance populaire", Benoît Hamon a listé une série de dix propositions comme le doublement du budget du ministère des droits des femmes, la création de 4500 places d'hébergement spécialisé pour les femmes victimes de violence, l'augmentation de 10% du minimum vieillesse, "dont plus de la moitié des bénéficiaires sont des femmes seules" ou encore l'ouverture de la procréation médicalement assistée aux couples de femmes et aux femmes célibataires.

Jean-Luc Mélenchon et "la France insoumise" ont rendu public un "livret de l'égalité femmes-hommes" intitulé "abolir le patriarcat" ce mercredi 8 mars. Pour les auteurs de ce livret, résultat d'un groupe de travail, l'une des priorités est de "créer les conditions d'une autonomie financière et personnelle des femmes". Cela passe notamment par la suppression des subventions aux entreprises qui n'adoptent pas un plan contre les inégalités de salaires et par la suppression du travail partiel contraint : "le CDI à temps complet doit être la règle, l'emploi statutaire la norme". La santé des femmes et la lutte contre le sexisme doivent également guider l'action politique pour les partisans de Mélenchon.

Box populi : France Bleu vous donne la parole

Pendant toute la campagne présidentielle, France Bleu se mobilise et lance l'opération "Box populi". Chaque semaine, nous invitons nos auditeurs et internautes à faire des propositions sur des thématiques liées à l'élection présidentielle (23 avril - 7 mai). En fin de semaine, vos meilleures propositions, vos idées les plus riches et/ou originales font l'objet d'un article sur francebleu.fr.

