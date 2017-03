VIDEO - Présidentielle : vos solutions pour améliorer le système des retraites

BOX POPULI - Pour les internautes de France Bleu, améliorer le système des retraites passe d'abord par la fin des régimes spéciaux et l'abaissement de l'âge de départ à la retraite. Ces deux leviers permettraient d'augmenter le montant des pensions de retraite et le pouvoir d'achat des retraités.

Au lendemain de la manifestation des retraités à l'appel de sept organisations syndicales pour dénoncer l'absence de la question des retraites dans le débat présidentiel, France Bleu a recueilli toute la semaine vos propositions en la matière. Dans le cadre de l'opération Box Populi, France Bleu vous donne la parole et relaie vos propositions sur des grands sujets de société. Voici vos suggestions pour améliorer le système des retraites, recueillies sur les pages Facebook de vos radios locales.

Mettre fin aux régimes spéciaux

C'est la proposition qui revient le plus souvent dans les commentaires laissés sur Facebook. Comme Blandine Renaut dans le Roussillon, vous êtes nombreux à demander "l'égalité entre fonction publique et secteur privé", "l'égalité pour tous". Lucienne Centomo, dans le Limousin, propose de "supprimer les régimes spéciaux", obsolètes selon cette internaute, comme Jacques Shenkewitz, sur la page Facebook de France Bleu Béarn, qui suggère "d'aligner les systèmes de calculs des pensions dans le public et le privé" et de trouver "un juste milieu".

Quelles différences entre public et privé ? C'est un sujet explosif qui revient souvent dans le débat public. Pour l’instant, dans le public, ce sont les six derniers mois de salaire qui comptent, alors que dans le privé, les 25 meilleures années sont prises en compte. Si des différences subsistent, les réformes successives ont peu à peu gommé certains écarts, notamment sur la durée de cotisation : 43 ans pour tout le monde à partir de la génération née en 1973.

► Retraites : quelles différences entre public et privé ?

La retraite à 60 ans pour tous

Tout le monde doit être logé à la même enseigne pour le droit à la retraite, y compris pour l'âge de départ. C'est en substance une proposition qui revient souvent sur les pages Facebook de vos radios locales. Dans le Béarn, Jean-François Lacoste-Séris suggère ceci : "Tous les salariés en retraite à 60 ans, tous avec la même méthode de calcul et base salariale". Même calcul, mais aussi départ pour tous à 60 ans, voire moins, propose Martine Frant Lambert, dans le Périgord, pour "donner du travail aux jeunes". La question du travail des jeunes est posée aussi par Philippe Phil, en Bretagne. "Pourquoi retarder l'âge de départ à la retraite alors que les jeunes sont au chômage ou au RSA faute de travail ?"

La réforme des retraites de 2010 a fixé à : 62 ans la retraite complète, si la durée de cotisation est remplie ; 67 ans la retraite complète, sans condition de durée de cotisation ; 70 ans la retraite d'office.

Pouvoir d'achat et financement des retraites

Dans le Roussillon, Françoise Majorel a une proposition concrète : "Revaloriser les pensions de retraite au niveau du smic pour une carrière complète." Et pour augmenter le pouvoir d'achat des retraités, Sab Rina, sur la page Facebook de France Bleu Périgord, propose d'exonérer "de tous les impôts dès le départ en retraite". Et très concrètement, Denis Cabartier, dans les Landes, estime qu’il faudrait d’abord rattraper “toutes les non-augmentations des retraites depuis plusieurs années”. Autre piste pour améliorer le montant des retraites existantes : remettre la CSG à 3,3% pour les personnes qui ont vu leurs cotisations passer à 6,6%.

Les retraités dans la rue. Neuf organisations, syndicales et associatives, appelaient les retraités à se mobiliser ce jeudi pour la défense de leur pouvoir d'achat. Des rassemblements se sont déroulés à Paris et dans plusieurs autres villes. Les retraites indexées sur l'inflation n'ont pas été revalorisées depuis cinq ans, ont-elles rappelé lors d'une conférence de presse à Paris.

D'autres idées

Dans le Roussillon, Françoise Majorel propose d'"aligner le salaire des femmes sur celui des hommes", ce qui "rapportera plus de cotisations sociales donc des retraites". Sur la page Facebook de France Bleu Gironde, Véro Mandron propose quant à elle de "baisser le temps de travail des actifs à 32 heures", ce qui "permettrait de faire baisser le chômage et donc d’augmenter le montant des cotisations, qui pourront être redistribuées aux retraités".

Enfin, en Alsace, Marc Humbsert propose carrément de faire disparaître les retraites. "Le travail disparaît donc les retraites aussi, l'avenir est au revenu de base universel."

L'âge de la retraite, vu par les candidats

Le point en vidéo sur les propositions des candidats à la présidentielle dans ce dossier des retraites.

Box populi : France Bleu vous donne la parole

Pendant toute la campagne présidentielle, France Bleu se mobilise et lance l'opération "Box populi". Chaque semaine, nous invitons nos auditeurs et internautes à faire des propositions sur des thématiques liées à l'élection présidentielle (23 avril - 7 mai). En fin de semaine, vos meilleures propositions, vos idées les plus riches et/ou originales font l'objet d'un article sur francebleu.fr.

