Présidentielle : vos solutions pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées

BOX POPULI - Pour les internautes de France Bleu, améliorer les conditions de vie des personnes handicapées passe d'abord par une plus grande accessibilité des lieux publics, par davantage de moyens pour les accompagner et par une plus grande visibilité du handicap dans les médias.

Un mois avant le premier tour de la Présidentielle, les internautes de France Bleu font leurs propositions pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées. Vos propositions sur ce thème sont très concrètes, précises, pratiques et relèvent souvent du bon sens.

Escalators, trottoirs et journée en fauteuil pour les candidats

Rien de tel que de se mettre dans la peau d'une personne handicapée pour trouver des solutions pour améliorer ses conditions de vie. C'est une proposition d'Isabelle Haurieu dans le Sud-Ouest. Elle considère qu’il faudrait faire passer une journée en fauteuil roulant à tous les élus, ainsi qu’aux personnes qui se garent indûment sur une place réservée. Proposition partagée par Didier Barthod à Besançon. Cécile Lafage en Alsace voudrait carrément que chaque candidat à la Présidentielle se prête au "jeu".

De façon générale, pour une meilleure accessibilité des lieux publics, les propositions concrètes sont nombreuses sur les pages Facebook du réseau France Bleu. Sur la page Facebook de France Bleu Poitou, Christophe Blondel réclame plus de places de stationnement pour les personnes à mobilité réduite.

Sur la côte d'Azur, Laurent Gatto réclame des escalators roulants dans toutes les gares et Tove Onsrud-Dauwe insiste pour que les passages piétons soient aménagés pour les fauteuils mais aussi équipés d'alarmes sonores pour les aveugles.

Sur la page de France Bleu Vaucluse, c'est la largeur des trottoirs et les incivilités des automobilistes mal garés qui préoccupent Serge Graves.

Dans l'Hérault, Nathalie Cahet propose également de récompenser les bons élèves avec un bonus.

Accessibilité des personnes à mobilité réduite. La loi handicap de 2005 comporte trois piliers : la prise en charge des personnes handicapées, la création de maisons consacrées à des personnes handicapées et l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. C’est l’accessibilité qui est le plus à la peine. En juillet 2015, le Parlement a accordé de nouveaux délais aux établissements pour se mettre en conformité. Devant l’ampleur des retards, puisque 60% des établissements n’étaient alors pas aux normes, l’échéance, initialement fixée au 1er janvier 2015, a été retardée de trois, six ou même neuf ans. C’est en fait aux établissements de fixer un agenda de mise en conformité, un “agenda d’accessibilité programmée”.

Malgré cette loi, le chantier de l'accessibilité reste immense, estime l’Association des paralysés de France (APF).

Des moyens financiers et humains pour un meilleur accompagnement

L'expression "parcours du combattant" revient régulièrement sur les pages Facebook du réseau France Bleu quand il s'agit des démarches administratives demandées aux personnes handicapées. Pour Patrick Douillon, à Belfort, il faut simplifier la vie des handicapés et leurs proches. Dans l'Hérault, Dominique Faure propose de prolonger la durée de validité des dossiers pour éviter d'avoir à renouveler les démarches trop souvent.

Virginie Gobert en Lorraine voudrait qu’il y ait davantage de personnels pour écouter et conseiller les personnes handicapées. Elle a le sentiment que ce secteur, comme d’autres, fait les frais des économies. Des moyens humains : c'est aussi ce que réclame Laurence Huc pour la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) sur la page de France Bleu Hérault.

L'accompagnement des enfants devrait être une priorité pour de nombreux internautes, ainsi, dans le Nord, Malikote San réclame plus d'auxiliaires de vie scolaire.

Côté moyens financiers, il existe déjà un dédommagement pour les aidants, ceux qui s’occupent d’un proche handicapé. Mais Anna Aresu, sur la page Facebook de France Bleu Périgord, estime qu’il faudrait instaurer un réel salaire pour ces personnes.

Le coût du matériel est souvent évoqué par les internautes de France Bleu et sur la page Facebook de France Bleu Loire Océan, Agnès Bleuciel plaide pour le recyclage du matériel usagé tandis qu'en Gascogne, Viviane Bisashar Jousievey réclame la prise en charge intégrale du matériel nécessaire (prothèses, fauteuil, scanners pour lire…).

Aides et accompagnement. Les aides financières existent pour les handicapés et leurs proches, mais il suffit d'aller sur le site internet du ministère des Affaires sociales et de la Santé pour se rendre compte de la complexité de ces aides. Allocation aux adultes handicapés (AAH), allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), allocation supplémentaire d'invalidité (ASI), prestation de compensation du handicap (PCH)... Difficile de s'y retrouver.

La revalorisation de l'AAH, aujourd'hui plafonnée à 808,46 euros, est une revendication de longue date des bénéficiaires de de cette allocation. Il y a quelques jours, une quinzaine de personnalités ont adressé une lettre ouverte aux candidats à la présidentielle pour faire du handicap "un objet électoral et un sujet de société". Elles demandent notamment une réévaluation "substantielle" de cette allocation.

Pour les enfants, la question des auxiliaires de vie scolaire (AVS) est souvent problématique pour les familles. Cet accompagnement est pourtant indispensable pour la scolarisation des enfants handicapés. Sans, des parents sont parfois obligés d'arrêter de travailler, comme cette mère de deux enfants autistes de Mourenx, dans les Pyrénées-Atlantiques.

Plus de visibilité

Le handicap vient sans doute aussi du regard que les valides porte sur celui-ci. C'est l'objet du coup de gueule de Rosetta Sottile dans la Loire. Son fils, handicapé, ne trouve pas de travail et elle est "écœurée".

Sur la page de France Bleu Azur, René Trastour (voir plus haut) souligne qu'il faudrait que les personnes handicapées soient mieux acceptées. Pour Doro Thée, qui s’exprime sur la page Facebook de France Bleu Béarn, une meilleure représentativité des personnes handicapées dans les médias, et notamment à la télévision, permettrait de changer le regard des gens.

Au-delà des opérations de communication. Le 14 mars dernier, Mélanie Ségard, atteinte de trisomie 21, a réalisé son rêve et présenté la météo sur France 2. Un événement exceptionnel qui a mis en lumière le manque criant de représentativité des personnes handicapées dans les médias et les entreprises en général. Pour l'association Trisomie 21 en Vendée, c'est une très belle opération, mais elle souhaite que ça aille "au-delà des opérations de communication". "Pour que demain, ce ne soit plus une surprise qu'une personne avec une trisomie travaille dans une entreprise ordinaire".

LIRE ►► "Mélanie a réalisé son rêve, c'est très bien. Mais demain ? Qu'est-ce qu'elle va faire ?"

Ce que proposent les principaux candidats à la Présidentielle

Sur le handicap, un seul candidat à la présidentielle se démarque vraiment : le souverainiste Nicolas Dupont-Aignan. Il prône notamment des solutions qui passent par le développement du numérique. Par exemple, le candidat de "Debout la France" parle de créer un fonds financier de 50 millions d’euros pour la création et la recherche sur les accessoires intelligents. Autre proposition de Nicolas Dupont-Aignan, dans son chapitre sur les aidants : le "baluchonnage", un service qui prévoit qu’un "baluchonneur" prenne le relais pendant 24h ou plus, pour permettre à la personne de souffler. NB : L’idée, née au Quebec, est impossible à appliquer aujourd’hui en France où le travail 24h d’affilée n’est pas autorisé.

Parmi les propositions qui sortent du lot, François Fillon veut également mieux prendre en compte la situation des aidants familiaux, en leur donnant un statut légal et fiscal. La candidate Front national propose, elle, d’étendre le droit à l’oubli aux majeurs en rémission d’affection de longue durée, dans un délai de 5 ans. Côté Hamon, une originalité sur l’école : favoriser l’inclusion en diminuant les effectifs des classes accueillant un élève handicapé. Enfin, Philippe Poutou prône la gratuité de tous les soins de santé et appareillages.

Box populi : France Bleu vous donne la parole

Pendant toute la campagne présidentielle, France Bleu se mobilise et lance l'opération "Box populi". Chaque semaine, nous invitons nos auditeurs et internautes à faire des propositions sur des thématiques liées à l'élection présidentielle (23 avril - 7 mai). En fin de semaine, vos meilleures propositions, vos idées les plus riches et/ou originales font l'objet d'un article sur francebleu.fr.

