Présidentielles - 2nd tour : Les réactions dans les Alpes-Maritimes

Les réactions sont nombreuses dans les Alpes-Maritimes ce dimanche soir à l'élection d'Emmanuel Macron et celle d'Eric Ciotti est de loin la plus virulente.

"Je ne lui accorde pas ma confiance"

Le député LR des Alpes-Maritimes et président du département a réagi ce dimanche soir dans un communiqué. Pour lui "la campagne a été tronquée , notre démocratie ne sort pas grandie de cette élection. il et temps de tourner la page de cette séquence désastreuse.Même si Emmanuel Macron est le Président de la République et doit bénéficier du respect dû à ses fonctions, je ne lui accorde pas ma confiance."

Eric Ciotti souhaite que la droite se lance avec une "détermination totale dans la bataille des élections législatives, pour donner unee majorité de droite et du centre à la France"

"Je souhaite que le nouveau président de la République ait pour seul objectif l’intérêt de la France et des Français"

"L’enjeu est vital pour notre Pays. La Droite et le Centre ont le devoir de gagner les élections législatives avec François Baroin, chef de file de cette campagne, afin de porter le projet qu’attendent les Français et donner une majorité politique à nos idées."Bernard Brochand, député LR de Cannes

"Il ne devra pas oublier qu'il y a beaucoup de colère, de misère, de fractures territoriales et sociales dans notre pays"

La sénatrice des Alpes-Maritimes Domnique Estrosi-Sassone estime de son côté que le nouveau Président de la République ne devra pas oublier le climat de son élection" guerre contre le terrorisme, lutte contre les communautarismes, lutte contre le chômage de masse et cela, dans une situation européenne et internationale grave.Il ne devra pas oublier qu'il y a beaucoup de colère, de misère, de fractures territoriales et sociales dans notre pays.Je me réjouis que Marine Le Pen et les idées du Front National aient été battues.