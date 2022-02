Présidentielles : plongée au cœur du bureau des élections de la mairie de Saint-Étienne

Vous n'avez plus que quelques jours pour vous inscrire sur les listes électorales. Si vous souhaitez voter aux élections présidentielles de 2022 (10 et 24 avril) vous avez jusqu'à ce mercredi pour vous inscrire en ligne et jusqu'à ce vendredi en mairie ou par courrier.

C'est l'une des nouveautés de ce scrutin où, contrairement à 2017, l'échéance n'est plus au 31 décembre de l'année précédente. De quoi normalement éviter les files d'attente pour les inscriptions à la dernière minute mais qui n'empêche pas une certaine effervescence au sein du bureau des élections de la ville de Saint-Étienne.

"Nous avons plusieurs centaines de demandes en ligne expose Christelle Fournet la responsable du service citoyenneté et population. C'est environ entre 200 et 300 par jour avec 700 qui sont en attente. Nous avons du mal à nous mettre à jour car il y a aussi des gens qui viennent directement au bureau et parfois avec des pièces incomplètes. Avec les demandes en lignes très majoritaires il y a du monde mais cela se voit moins".

Environ 88.000 inscrits à Saint-Etienne

Le corps électoral de la ville de Saint-Étienne devrait tourner autour de 88.000 inscrits mais il faut attendre le 4 mars, dernier jour des inscriptions pour avoir le chiffre exact. La Présidentielle ayant la particularité d'attirer beaucoup de premiers inscrits : "Soit ils viennent d'avoir la nationalité française soit ils sont particulièrement intéressés par le débat national. D'un coup on voit des gens de 40 ans pour une première inscription. On ne le voit pas pour d'autres élections".

Les cartes électorales vont arriver fin mars dans les boîtes aux lettres stéphanoises. Vérifiez bien votre bureau de vote car il peut avoir changé. La mairie ayant procédé à quelques ajustements.