Présidentielles : Pourquoi Flavignac place le RN en tête du 1er tour ?

A Flavignac, petite commune de 1060 habitants dans le sud de la Haute-Vienne, sur 841 votants, 653 se sont exprimés lors du 1er tour de l'élection présidentielle. Résultat, ici, près de 32% des suffrages se sont portés sur la candidate d'extrême droite M. Le Pen. Elle devance largement E. Macron, qui compte un peu plus de 22 % des voix dans le village. Un score qui ne laisse personne indifférent et qui surprend les habitants comme Lauriane venue chercher son pain à la boulangerie :"c'est quand même assez hallucinant, c'est même choquant ! _On ne s'attendait pas à ce que Marine Le Pen prenne le dessus_. On pensait que notre région était plutôt à gauche on va dire, peut-être Mélenchon ou Lassalle voire Macron mais là c'est un choc".

Dans sa boulangerie, Fabienne n'en revient toujours pas :"je pense qu'il y a une hypocrisie quand même quand on voit le score du Front National. On pense connaître les gens et on ne croit pas qu'ils puissent voter autant Le Pen quoi! Donc on est très déçu". Un peu plus loin, sur un trottoir du village, Christian n'est pas surpris par le résultat :_"Cela ne m'étonne pas que Marine Le Pen soit sortie en tête dans notre commune notamment à cause de l'insécurité_. J'ai été victime d'un vol récemment alors voilà ! Si elle est élue présidente je serai de tout cœur avec elle". Christian qui tient à préciser qu'il n'a pas pu voter car il a perdu sa carte d'électeur.

De son côté, monsieur le maire de Flavignac, Christian Desroches, sans étiquette, s'interroge sur le pourquoi de ce vote massif pour l'extrême droite dans son village :"c'est difficilement explicable car nous sommes une commune relativement tranquille. Je suppose qu'il s'agit d'un ras le bol face à toutes les augmentations qui sont annoncées comme sur les carburants, les énergies, le prix des matériaux ou même l'âge de départ en retraite. Au RN on propose la TVA à 5%, du travail pour tout le monde, voilà je pense que ce vote est l'impression d'une usure", insiste le maire