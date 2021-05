Les 20 et 27 juin 2021, les Français sont appelés à élire leurs conseillers départementaux et régionaux.

Procuration, vaccination des assesseurs : quelles règles pour les élections régionales et départementales ?

Ceux qui tiendront les bureaux de vote les 20 et 27 juin 2021, soit entre 4200 et 5800 personnes dans la Manche, sont prioritaires pour la vaccination.

Alors que le dépôt des candidatures pour les élections départementales se termine ce mercredi 5 mai 2021, la préfecture de la Manche a apporté quelques précisions sur le déroulement de ces opérations électorales les 20 et 27 juin prochains, dans les 734 bureaux de vote du département.

Procuration. La loi autorise désormais deux procurations par personne. Un électeur peut voter pour deux autres personnes de sa commune, au lieu d'une. Les démarches se font d'abord sur le site internet www.maprocuration.gouv.fr puis il faut se rendre dans un commissariat ou une gendarmerie pour se voir délivrer la procuration.

Vaccination des assesseurs. Les membres des bureaux de vote sont désormais prioritaires pour la vaccination. A la demande de la préfecture de la Manche, les communes sont en train d'identifier toutes les personnes dont elles auront besoin pour mettre en place et tenir les bureaux de vote : présidents, secrétaires et assesseurs.

"On les invite d'abord à choisir des plus de 55 ans, susceptibles d'être déjà vaccinés", explique le préfet Gérard Gavory. Et pour ceux qui ne sont pas vaccinés, les mairies vont délivrer une attestation afin qu'ils puissent se rendre dans l'un des 9 centres de vaccination du département de la Manche. Des créneaux leur seront réservés.

Selon nos estimations, 4200 à 5800 personnes seront nécessaires pour l'organisation de ces opérations électorales dans notre département, détaille le préfet de la Manche. On pense qu'un tiers d'entre eux seront déjà vaccinés. Ca veut dire qu'il reste autour de 3500 personnes à vacciner. C'est tout à fait à notre portée puisque chaque jour dans la Manche, nous vaccinons 3700 personnes.

Les assesseurs qui ne pourront pas ou ne voudront pas se faire vacciner, pourront se faire tester 72h avant le jour de l'élection, afin de pouvoir participer et disposeront également le jour J d'autotests, que la préfecture distribuera aux communes.