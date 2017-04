Quelles propositions des candidats à l'élection présidentielle pour les personnes handicapées, comme Djahid à Marseille?

Les personnes handicapées oubliées de la campagne présidentielle ? Quelles sont les propositions des candidats ?

Djahid, 39 ans, habite près du stade Vélodrome à Marseille. Chaque jour, il sort de chez lui et profite de sa ville. Même si son combat est quotidien, ne serait-ce que pour se déplacer. Il souffre d'une maladie génétique rarissime, l'ostéogenèse, dite maladie des '"des os de verre"

Depuis janvier 2015 tous les lieux et transports publics devaient être rendus accessibles aux personnes handicapées ; c'est encore loin d'être le cas. Ironie du sort, quand il va au centre des impôts non pas pour réclamer.. mais pour rendre de l'argent à l'Etat, il est bloqué par une marche à l'entrée ! Quant aux trottoirs à Marseille, ils sont souvent trop hauts ou déjà condamnés par des voitures mal garées.

Le centre des finances publiques place Sadi Carnot à Marseille. L'entrée (marche trop haute) est toujours inaccessible aux personnes handicapées, malgré la loi. © Radio France - Tony Selliez

Un bus du service "Mobi Métropole" à Marseille © Radio France - Tony Selliez

Il a suivi plusieurs formations pour des métier manuels, mais il ne trouve pas, notamment par faute de suivi. Ses ressources ? L'allocation handicapé, soit seulement 810 euros par mois, alors qu'il vit en couple, et que sa femme ne travaille pas : elle doit s'occuper de sa fille, qui elle aussi a la maladie des os de verre.

"Un message au (à la) futur-e) président(e) ? Pensez à tout le monde, dsans faire aucune différence. Et dites vous bien : dans la vie, on n'est que de passage, alors il faut savoir faire du bien" Djahid

ACCESSIBILITÉ : Le candidat de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, fixe l'objectif du "zéro obstacle" en donnant notamment le pouvoir aux préfets de se substituer aux maires pour imposer les travaux et fermer les bâtiments privés ne respectant pas la loi de 2005, qui prévoyait que les lieux et transports publics devaient être accessibles aux personnes handicapées avant le 1er janvier 2015. Cette échéance n'ayant pas été respectée, de nouveaux délais ont été instaurés.François Fillon, candidat de la droite et du centre, veut garantir la mise en oeuvre "effective" de l'accessibilité dans les espaces publics et faciliter l'accès aux transports en commun

AIDES FINANCIÈRES : Presque tous les candidats proposent d'augmenter l'Allocation adulte handicapé (AAH), 810 euros de base, mais les montants divergent: Emmanuel Macron (En marche!) veut l'augmenter de 100 euros, Benoît Hamon (PS) de 10%, Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) de 200 euros, et Jean-Luc Mélenchon le mettre au niveau du smic pour les personnes dans l'incapacité totale de travailler.

SCOLARISATION : Emmanuel Macron propose de donner accès à un auxiliaire de vie scolaire (AVS) à tous les enfants qui en ont besoin, leur garantissant un salaire décent.Jean-Luc Mélenchon et Benoît Hamon veulent titulariser ces personnels d'accompagnement des élèves en situation de handicap (AESH) et en recruter davantage.B. Hamon propose par ailleurs de diminuer les effectifs en classe en fonction du nombre d'enfants en situation de handicap accueillis. François Fillon veut, quant à lui, améliorer l'accueil des enfants en situation de handicap "de la crèche à l'enseignement supérieur", notamment par la formation initiale et continue de tous les professionnels concernés.

CITOYENNETÉ / DROITS : Benoît Hamon propose de créer un ministère à part entière.Il s'engage à faire sous-titrer et interpréter en langue des signes toutes (ses) "interventions en tant que président" et d'étendre cette accessibilité à tous les médias d'information en temps de crise (attentat, catastrophe naturelle).Marine Le Pen, la candidate Front national, veut donner plus de moyens aux Maisons départementales des personnes handicapés (MDPH), lieux d'accompagnement et d'orientation. Benoît Hamon propose de leur donner 40 millions d'euros. Marine Le Pen veut en outre lancer un "audit complet sur les structures d'accueil et de prise en charge des enfants afin de mettre un terme aux dérives constatées au sein de certaines d'entre elles", et Nicolas Dupont-Aignan augmenter le nombre de contrôles inopinés des Agences régionales de santé dans les structures.François Fillon veut créer un statut légal et fiscal pour les aidants familiaux

EMPLOI :François Fillon veut permettre à tous les demandeurs d'emploi en situation de handicap, dont le taux de chômage est deux fois supérieur à la moyenne nationale, d'accéder à une formation "adaptée et en adéquation avec les besoins du territoire".

AUTISME : Marine Le Pen veut "développer une prise en charge digne", François Fillon imposer les recommandations de la Haute autorité de santé (HAS) en matière de prise en charge à l'ensemble des établissements qui accueillent des personnes atteintes d'un trouble du spectre autistique, et Benoît Hamon engager 180 millions d'euros sur 2017-2021 pour le "rattraper le retard en places d'accueil" et éviter les "exils" en Belgique.