Quentin Cornet, 18 ans et futur maire de Saint-Georges-de-Rex ?

Il n'a que 18 ans et pas encore son bac et pourtant Quentin Cornet a décidé de se présenter aux municipales dans son petit village de Saint-Georges-de-Rex, 455 habitants, à l'extrême sud-ouest des Deux-Sèvres. Sans complexe, il affronte le maire sortant, Alain Liaigre.

" On se dit 'qui c'est ce petit con prétentieux qui vient défier le maire sortant ?' ". Quentin Cornet le sait, sa jeunesse peut être un avantage comme un défaut dans la course à la mairie. Mais à Saint-George-de-Rex, le jeune homme de 18 ans est loin d'être un inconnu. S'il n'est pas né dans le département mais dans le Val d'Oise, il a grandi dans le village où il est arrivé à 13 mois. Il y travaille dans l'asinerie/savonnerie familiale et y a fondé une association AnimA qui promeut les rencontres entre le monde animalier et les personnes en situation de handicap.

Poursuivre son engagement citoyen

Alors se présenter aux municipales c'était presque naturel pour Quentin Cornet : "je suis déjà très engagé, je participe à toutes les commémorations au monument aux morts par exemple, je prends part aux événements de la commune et je voulais poursuivre cet engagement en me présentant aux municipales ".

Et son jeune âge est loin d'être un complexe. "Je pense que je peux apporter _un nouveau souffle à Saint-Georges-de-Rex, des idées novatrices sur l'attractivité touristique, la sécurité routière, la propreté et les échanges inter-générationnels notamment_. " Pour autant, Quentin Cornet est conscient qu'il manque d'expérience. C'est pour cela qu'il a décidé de s'entourer et de constituer une liste nommée "Réunir pour construire Saint-Geroges-de-Rex ", chose non obligatoire dans les communes de moins de 1000 habitants.

Passer le bac d'abord

Le jeune homme de 18 ans ne vise d'ailleurs pas nécessairement le fauteuil de maire même s'il est tête de liste " je me vois plutôt conseiller". Mais avant tout ça il faudra passer son bac car Quentin Cornet n'est qu'en terminale à Niort " c'est le plus important, un conseiller municipal qui n'a pas son bac, ce serait un peu compliqué". Et il a déjà pensé à tout pour la suite de ses études, s'il est élu, il les fera à Niort " pour pouvoir honorer les tâches qui lui seront confié, si je suis de l'autre côté de la France, ça ne sert à rien de se présenter". Et s'il n'est pas élu alors ? Quentin Cornet se voit en... conseiller municipal de son adversaire, le maire sortant Alain Liaigre.