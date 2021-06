Qui sont les conseillers départementaux élus dimanche en Haute-Vienne

En Haute-Vienne le scrutin dimanche soir a conforté la gauche qui a augmenté sa majorité. Voici tous les élus de ces élections départementales, anciens et nouveaux.

Les élus canton par canton

Aixe-sur-Vienne

Sylvie Achard (PS) et Philippe Barry (PS) ont été réélus

Ambazac

Alain Auzeméry (PS) et Brigitte Lardy (PS) ont été réélus

Bellac

Stéphane Veyriras (PS) est réélu mais avec une nouvelle binôme en remplacement de Martine Frédaigue-Poupon. Il s'agit de Patricia Marcoux Lestieux (LFI) maire de Peyrat-de-Bellac.

Châteauponsac

Le canton bascule à gauche. Alain Jouanny (DVG) et Amandine Sellès (DVG) succèdent à Yvonne Jardel et à Gérard Rumeau. Alain Jouanny est maire de Saint-Sulpice-les-Feuilles. Amandine Sellès n'avait pas de mandat électif.

Condat-sur-Vienne

Annick Morizio (PS) et Jean-Louis Nouhaud (PS) ont été réélus

Couzeix

Sébastien Larcher (DVC) et Lydie Manus (DVC) ont été élus et succèdent à Gilles Toulza et à Évelyne Fontaine. Sébastien Larcher est le maire de Couzeix et Lydie Manus est adjointe au maire de Saint-Jouvent.

Eymoutiers

Jacqueline Lhomme-Léoment (ADS) est réélue avec un nouveau binôme. Patrick Malet (DVG) est élu d'Eymoutiers.

Limoges 1

Le canton passe à gauche. Véronique Guilhat-Barret (PS) et Stéphane Ostrowski (PS) succèdent à Nathalie Mézille et à Christian Hanus. Les deux nouveaux conseillers n'avaient auparavant aucun mandat électif.

Limoges 2

Fabrice Escure (PS) et Chérifa Tlemsani (PS) ont été réélus

Limoges 3

Sandrine Rotzler (PS) et Stéphane Destruhaut (PS) ont été réélus

Limoges 4

Marlène Laloge (PS) est réélue avec un nouveau binôme en la personne de Pascal Pironneau (PCF) militant CGT.

Limoges 5

Ludovic Geraudie (PS) et Valérie Paulet (PS) succèdent à Isabelle Briquet et à Arnaud Boulesteix, (PS tous les deux) qui ne se représentaient pas. Ludovic Géraudie est élu au Palais-sur-Vienne et Valérie Paulet, syndicaliste, sans mandat électif.

Limoges 6

Sarah Gentil (LR) retrouve son siège aux côtés d'un nouveau binôme. Michel Cubertafond (LR) est élu à Limoges

Limoges 7

Le canton bascule à gauche. Cécile Bourdeau (PS) et Thierry Miguel (PS) sont élus en remplacement de Nadine Rivet et de Rémy Viroulaud. Cécile Bourdeau n'avait pas de mandat électif et Thierry Miguel est élu de l'opposition à Limoges.

Limoges 8

Jean-Marie Bost (LR) et Isabelle Debourg (DVD) ont été réélus

Limoges 9

Gilles Bégout (DVG) et Gülsen Yildirim (PS) ont été réélus.

Panazol

Le canton est pris par la droite. Pascal Buissière (DVC) et Isabelle Negrier (DVC) succèdent aux socialistes Laurent Lafaye et Martine Nouhau. Pascal Buissière n'avait pas de mandat électif et Isabelle Negrier est maire adjointe de Panazol.

Rochechouart

Yves Raymondaud (PS) est réélu mais avec une nouvelle binôme en la personne de Anne Marie Almoster Rodrigues (PS) est la maire de Rochechouart.

Saint-Junien

Pierre Allard (ADS) et Sylvie Tuyéras (PCF) ont été réélus.

Saint-Léonard-de-Noblat

Jean-Claude Leblois (PS) et Christelle Aupetit-Berthelemot (DVG) ont été réélus.

Saint-Yrieix-la-Perche

Stéphane Delautrette (PS) et Monique Plazzi (PS) ont été réélus.

La nouvelle assemblée départementale de la Haute-Vienne