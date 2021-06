Qui sont les conseillers départementaux élus dimanche soir en Corrèze

L'équilibre politique du Conseil départemental de la Corrèze reste presque le même. La gauche déjà très minoritaire dans l'ancienne mandature a perdu un canton supplémentaire pour n'en conserver finalement que 5 sur 19. Avec beaucoup de conseillers sortants réélus et quelques nouveaux.

Les élus canton par canton

Allassac

Le canton a basculé à droite dimanche. Patricia Buisson (DVD) et Didier Marsaleix (Modem) ont été élus. Ils succèdent à Gilbert Fronty et à Michèle Reliat. Patricia Buisson est l'ancienne directrice générale des services du Conseil départemental. Didier Marsaleix est maire de Saint-Bonnet-l'Enfantier.

Argentat-sur-Dordogne

Le canton a basculé à gauche. Les nouveaux conseillers départementaux sont Sébastien Duchamp (PS) et Sonia Troya (PS) qui ont battu les deux sortants Jean-Claude Leygnac et Laurence Dumas. Sébastien Duchamp est maire d'Argentat-sur-Dordogne et Sonia Troya est maire-adjointe de Saint-Privat.

Brive-la-Gaillarde 1

Le canton a basculé à droite. Les nouveaux élus sont Philippe Lescure (LREM) et Valérie Taurisson (LR). Ils succèdent à Hayat Tamimi et à Cédric Lachaud. Valérie Taurisson et Philippe Lescure sont tous les deux adjoints au maire de Brive.

Brive-la-Gaillarde 2

Les nouveaux élus sont Claude Chirac (DVD) et Julien Bounie (LR) qui succèdent à Lilith Pittman et Francis Collasson. Julien Bounie est élu de Brive et président du Syndicat mixte de l'aéroport Brive-Vallée de la Dordogne. Pour Claude Chirac, fille de Jacques et Bernadette, c'est la toute première expérience politique.

Brive-la-Gaillarde 3

Sandrine Maurin (LR) et Gérard Soler (DVD) ont été réélus

Brive-la-Gaillarde 4

Franck Peyret (LR) est réélu mais avec une nouvelle binôme. Audrey Bartout (LR), conseillère municipale à Brive, remplace Najat Deldouli.

Égletons

Élus au 1er tour les deux sortants : Jean-Marie Taguet (LR) et Agnès Audeguil (DVD)

Haute-Dordogne

Éric Ziolo (LR) et Marie-Laure Vidal (LR) sont élus. Ils succèdent à Jean Stöhr et à Danielle Coulaud. Marie-Laure Vidal est une ancienne élue de Neuvic et Éric Ziolo est le maire de Bort-les-Orgues

Malemort

Laurent Darthou (UDI) et Frédérique Meunier (LR) succèdent à Florence Duclos et à Gilbert Rouhaud. Laurent Darthou est maire de Malemort et Frédérique Meunier députée de la circonscription de Brive.

Midi-Corrézien

Pascal Coste (LR) et Ghislaine Dubost (DVD) ont été réélus dès le 1er tour

Naves

Émilie Boucheteil (DVG) et Jean-François Labbat (DVG) ont été réélus dès le 1er tour

Plateau de Millevaches

Christophe Petit (DVD) est réélu avec une nouvelle binôme en remplacement de Nelly Simandoux. Il s'agit de Jacqueline Cornelissen (LR) maire de Saint-Angel.

Saint-Pantaléon-de-Larche

Jean-Jacques Delpech (LR) est réélu avec une nouvelle binôme qui succède à Nicole Taurisson. Sophie Chambon est adjointe au maire de Turenne.

Sainte-Fortunade

Stéphanie Vallée-Prévôté (PS) est réélue mais avec un nouveau binôme. Anthony Monteil (DVG), conseiller municipal de Sainte-Fortunade succède à Roger Chassagnard.

Seilhac-Monédières

Jean-Jacques Lauga (LR) et Hélène Rome (LR) sont réélus

Tulle

Annick Taysse (PS) et Bernard Combes (PS) sont réélus

Ussel

Christophe Arfeuillère (LR) et Marilou Parilla-Ratelade (LR) sont réélus

Uzerche

Francis Comby (LR) est réélu avec une nouvelle binôme qui succède à Annie Queyrel-Peyramaure. Il s'agit de Rosine Chauffour-Robinet (LR) élue à Uzerche

Yssandonnais

Christian Bouzon (PS) et Pascale Boissiéras (PS) ont été réélus

La nouvelle assemblée départementale de la Corrèze